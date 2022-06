ОФИЦИАЛЬНО. Айнтрахт усилился форвардом из Байера

Немецкий «Айнтрахт», победитель Лиги Европы, приобрел форварда Лукаса Аларио из леверкузенского «Байера».

Контракт аргентинца будет действовать 3 года, до конца сезона 2024/2025. За трансфер «Айнтрахт» заплатил 6 млн евро.

29-летний аргентинец играл за «Байер» с 2017 года. В минувшем сезоне Бундеслиги форвард провел 27 матчей и забил 6 голов, в Лиге Европы забил 1 гол за 6 поединков. На его счету также 9 матчей и 3 гола за сборную Аргентины.

✍️🆕 Lucas Alario bolsters Eintracht’s strikeforce



The Argentinian forward joins from @bayer04_en on a contract valid until 2025.#SGE #Alario2025