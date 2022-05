У Зинченко будет звездный партнер! Холанд прошел медосмотр в Ман Сити

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд очень близок к переходу в «Манчестер Сити».

Сегодня Холанд прошел медосмотр для «Манчестер Сити» и затем вернулся в Дортмунд.

На этой неделе о трансфере будет объявлено официально, сообщает инсайдер Фабрицио Романо

«Манчестер Сити» уже сообщил совету директоров «Боруссии» Д, что через несколько часов они активируют пункт об клаусуле, которую эксперты оценивают от 60 до 75 млн евро.

Erling Haaland to Manchester City, here we go! Haaland has passed medical tests as new Man City player today, he’s back in Dortmund. It will be OFFICIAL this week 🚨🔵 #MCFC



Man City told BVB board that they will activate release clause [closer to €60m than €75m] in few hours. pic.twitter.com/heYobi8S1Y