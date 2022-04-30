ФОТО. Фанаты Манчестер Юнайтед забавно облажались во время матча с Челси

Фанаты «Манчестер Юнайтед» в течение многих лет резко негативно относятся к владельцам клуба, семьей Глейзеров. Во время недавнего матча против «Челси» (1:1) они организовали очередную акцию протеста против американских владельцев.
Однако что-то пошло не так - буквы в фамилии Глейзеров были выставлены в неправильном порядке:
Who the fuck are the Glarezs🤣🤣🤣 pic.twitter.com/GC2lD6QxZ2— CityIan (@Sos29071) April 28, 2022
Источник — Sport.ua
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