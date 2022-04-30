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ФОТО. Фанаты Манчестер Юнайтед забавно облажались во время матча с Челси

Акция протеста против владельцев клуба пошла не по плану

  • 30.04.2022 12:50
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ФОТО. Фанаты Манчестер Юнайтед забавно облажались во время матча с Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine

Фанаты «Манчестер Юнайтед» в течение многих лет резко негативно относятся к владельцам клуба, семьей Глейзеров. Во время недавнего матча против «Челси» (1:1) они организовали очередную акцию протеста против американских владельцев.

Однако что-то пошло не так - буквы в фамилии Глейзеров были выставлены в неправильном порядке:

Источник — Sport.ua

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