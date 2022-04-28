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37-й тур
Ман Юнайтед
1 : 1
Челси
28.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Гол Роналду спас ничью для Ман Юнайтед в игре против Челси

Счет для команды гостей на 60-й минуте открыл Маркос Алонсо

  • 28.04.2022 23:35
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  • 1 комментарий
Гол Роналду спас ничью для Ман Юнайтед в игре против Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine

28 апреля в перенесенном матче 37-го тура чемпионата Англии играли «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Счет для гостей на 60-й минуте открыл Маркос Алонсо. А уже спустя 2 минуты гол португальца Криштиану Роналду спас ничью для хозяев поля (1:1).

«МЮ» набрал 55 очков и остается на 6-м месте в АПЛ. «Челси» входит в топ-3 (66 очков).

АПЛ. 37-й тур

Манчестер Юнайтед – Челси – 1:1

Голы: Роналду, 62 – Алонсо, 60.

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Линделеф, Варан, Далот, Алекс Теллес, Бруну Фернандеш, Матич (Джоунс, 79), Мактоминей, Криштиану Роналду, Рэшфорд (Мата, 79), Эланга (Гарначо, 90+1).

Челси: Менди, Рюдигер, Алонсо, Тиагу Силва, Джеймс, Аспиликуэта, Жоржиньо, Канте (Лофтус-Чик, 82), Маунт, Хаверц (Лукаку, 71), Вернер (Пулишич, 70).

Предупреждения: Рюдигер, 87.

Судья: Дин (Англия)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Hg, 29.04.2022 00:03
    0
    КриРо так расстроился после 0:1, что сразу забил шедевр в ответ. А потом минут 10 отходил защищать штрафную, так его достали свои оборонцы.)
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