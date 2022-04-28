Гол Роналду спас ничью для Ман Юнайтед в игре против Челси

28 апреля в перенесенном матче 37-го тура чемпионата Англии играли «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Счет для гостей на 60-й минуте открыл Маркос Алонсо. А уже спустя 2 минуты гол португальца Криштиану Роналду спас ничью для хозяев поля (1:1).
«МЮ» набрал 55 очков и остается на 6-м месте в АПЛ. «Челси» входит в топ-3 (66 очков).
АПЛ. 37-й тур
Манчестер Юнайтед – Челси – 1:1
Голы: Роналду, 62 – Алонсо, 60.
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Линделеф, Варан, Далот, Алекс Теллес, Бруну Фернандеш, Матич (Джоунс, 79), Мактоминей, Криштиану Роналду, Рэшфорд (Мата, 79), Эланга (Гарначо, 90+1).
Челси: Менди, Рюдигер, Алонсо, Тиагу Силва, Джеймс, Аспиликуэта, Жоржиньо, Канте (Лофтус-Чик, 82), Маунт, Хаверц (Лукаку, 71), Вернер (Пулишич, 70).
Предупреждения: Рюдигер, 87.
Судья: Дин (Англия)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.