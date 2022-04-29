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Томас ТУХЕЛЬ: «Несправедливый результат. Только Челси заслуживал победу»

Наставник «пенсионеров» – о ничьей с «Манчестер Юнайтед»

  • 29.04.2022 05:05
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Томас ТУХЕЛЬ: «Несправедливый результат. Только Челси заслуживал победу»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в матче 37-го тура английской Премьер-лиги.

«Только одна команда заслуживала победу, и это были мы. Мы сделали все, чтобы выиграть. Иногда такое случается, мы должны извлечь из этого урок. Чтобы получить желаемое, нужно быть терпеливым.

Мы так усердно работали, чтобы выйти вперед, и вдруг соперник подает один штрафной и забивает. Мы должны жить с этим, но результат матча несправедлив», - сказал Тухель.

Источник — BBC

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