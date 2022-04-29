Томас ТУХЕЛЬ: «Несправедливый результат. Только Челси заслуживал победу»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в матче 37-го тура английской Премьер-лиги.

«Только одна команда заслуживала победу, и это были мы. Мы сделали все, чтобы выиграть. Иногда такое случается, мы должны извлечь из этого урок. Чтобы получить желаемое, нужно быть терпеливым.

Мы так усердно работали, чтобы выйти вперед, и вдруг соперник подает один штрафной и забивает. Мы должны жить с этим, но результат матча несправедлив», - сказал Тухель.