ВИДЕО. Лазерная атака. Как фанаты Сенегала мешали египтянам бить пенальти

Сборные Сенегала и Египта разыграли путевку на чемпионат мира.
В ответной встрече Сенегал в основное время выиграл 1:0, переведя матч в дополнительное. Еще полчаса победителя не выявили, а в серии послематчевых пенальти Садио Мане и компания оказались точнее.
Но многих шокировало количество лазеров, которые светили в игроков сборной Египта. На видео отчетливо видно, что сенегальцы подготовили целую армию с лазерными указками, чтобы максимально помешать соперникам.
Более того, во время разминки фанаты Сенегала бросали бутылки и камни в игроков Египта, а также атаковали автобус. Не удивительно, что Египетская ассоциация футбола подала жалобу на Сенегал.
This is insane! Mo Salah taking a penalty for Egypt with the World Cup on the line and there are 3,000 laser pointers in his eyes.— Stu Holden (@stuholden) March 29, 2022
Take a guess at what happens next…. pic.twitter.com/8PvpKUBksR
Another shot of the lasers from earlier— Henry Bushnell (@HenryBushnell) March 29, 2022
(brilliant work from the cameramen/producers in Dakar as well) pic.twitter.com/H6qx7ORFnr
Источник — Sport.ua
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