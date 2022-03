ВИДЕО. Лазерная атака. Как фанаты Сенегала мешали египтянам бить пенальти

Сборные Сенегала и Египта разыграли путевку на чемпионат мира.



В ответной встрече Сенегал в основное время выиграл 1:0, переведя матч в дополнительное. Еще полчаса победителя не выявили, а в серии послематчевых пенальти Садио Мане и компания оказались точнее.



Но многих шокировало количество лазеров, которые светили в игроков сборной Египта. На видео отчетливо видно, что сенегальцы подготовили целую армию с лазерными указками, чтобы максимально помешать соперникам.



Более того, во время разминки фанаты Сенегала бросали бутылки и камни в игроков Египта, а также атаковали автобус. Не удивительно, что Египетская ассоциация футбола подала жалобу на Сенегал.

This is insane! Mo Salah taking a penalty for Egypt with the World Cup on the line and there are 3,000 laser pointers in his eyes.



Take a guess at what happens next…. pic.twitter.com/8PvpKUBksR