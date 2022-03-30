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ВИДЕО. Лазерная атака. Как фанаты Сенегала мешали египтянам бить пенальти

За такое нужно строго наказывать

  • 30.03.2022 12:32
  • 1139 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Лазерная атака. Как фанаты Сенегала мешали египтянам бить пенальти
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборные Сенегала и Египта разыграли путевку на чемпионат мира.
 
В ответной встрече Сенегал в основное время выиграл 1:0, переведя матч в дополнительное. Еще полчаса победителя не выявили, а в серии послематчевых пенальти Садио Мане и компания оказались точнее.
 
Но многих шокировало количество лазеров, которые светили в игроков сборной Египта. На видео отчетливо видно, что сенегальцы подготовили целую армию с лазерными указками, чтобы максимально помешать соперникам.
 
Более того, во время разминки фанаты Сенегала бросали бутылки и камни в игроков Египта, а также атаковали автобус. Не удивительно, что Египетская ассоциация футбола подала жалобу на Сенегал.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ash, 30.03.2022 13:47
    +1
    Правильно зробили, що подали протест. Взагалі треба цих дикунів відсторонити від ЧС.
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    online
    umnuy2, 30.03.2022 13:31
    +1
    и этих дикарей 5 мест на чм - когда у европы 13 всего...и кстати 2026 чм где будет 48 команда у африки будет+4(9 мест) а у европы +3(16 мест)...нет слов
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    online
    umnuy2, 30.03.2022 13:34
    0
    на чм 1978 от европы было 8 команд от африки 1------------на чм 2026 от европы будет 16 а от африки 9. Европа рост в два раза-Африка в 9 раз....нормально так
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