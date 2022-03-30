Мане сильнее Салаха. Известны африканские сборные, которые сыграют на ЧМ

Состоялись ответный матчи заключительного раунда африканской квалификации.
Определились пять сборных, которые будут представлять Африку в Катаре.
Это Гана, Сенегал, Марокко, Тунис и Камерун. Отметим, что камерунцы вырвали победу над Алжиром на 120+4 минуте благодаря тому, что действовало правило выездного гола.
ЧМ-2022. Африканская квалификация
Нигерия – Гана – 1:1 - первый матч 0:0
Голы: 0:1 – 10 Парти, 1:1 – 22, пенальти Трост-Эконг.
Сенегал – Египет – 1:0 (по пенальти - 3:1) - первый матч 0:1
Гол: 1:0 – 4, автогол Фатхи.
Алжир – Камерун – 1:2 (доп. время) - первый матч 1:0
Гол: 0:1 – 22 Шупо-Мотинг, 1:1 – 118 Туба, 1:2 – 120+4 Экамби.
Марокко – ДР Конго – 4:1 - первый матч 1:1
Голы: 1:0 – 21 Унаи, 2:0 – 45 Тиссаудали, 3:0 – 54 Унаи, 4:0 – 69 Хакими, 4:1 – 77 Маланго.
Тунис – Мали – 0:0 - первый матч 1:0
Источник — Sport.ua
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