Вслед за Малиновским. Безус назван игроком месяца в составе Гента

Украинский легионер бельгийского «Гента» Роман Безус признан лучшим игроком команды в феврале.
Отметим, что в текущем сезоне Безус сыграл 29 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.
Ранее звание лучшего игрока месяце в своей команде получил Руслан Малиновский.
Roman Bezus. Player of the Month February.— KAA Gent (@KAAGent) March 29, 2022
We got your back B 👊🏼💙💛#POTM #kaagent #jpl pic.twitter.com/m3c9pXBhIX
Источник — ФК Гент
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