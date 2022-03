Вслед за Малиновским. Безус назван игроком месяца в составе Гента

Украинский легионер бельгийского «Гента» Роман Безус признан лучшим игроком команды в феврале.



Отметим, что в текущем сезоне Безус сыграл 29 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.



Ранее звание лучшего игрока месяце в своей команде получил Руслан Малиновский.

Roman Bezus. Player of the Month February.

We got your back B 👊🏼💙💛#POTM #kaagent #jpl pic.twitter.com/m3c9pXBhIX