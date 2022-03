Костюк стартовала в Майами с волевой победы над второй ракеткой Бельгии

Украинская теннисистка Марта Костюк (№55 WTA) стартовала с победы на турнире WTA 1000 в Майами.



В первом круге украинка обыграла бельгийку Алисон ван Эйтванк (№56 WTA).



Майами. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Алисон ван Эйтванк (Бельгия) – 4:6, 6:2, 6:1



Это была первая встреча теннисисток.



В следующем раунде Марта сразится против швейцарки Белинды Бенчич (№28 WTA).

Marta moves on in MIA 😎



🇺🇦 @marta_kostyuk comes back to beat Van Uytvanck 4-6, 6-2, 6-1 and will face Bencic in Round 2!#MiamiOpen pic.twitter.com/Z3GRCgNfLm