ВИДЕО. Курьезный гол. В Бразилии забили со своей половины поля

После удара защитника «Салгейру» Лусао мяч пролетел не менее 70 метров

  • 09.02.2022 05:35
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ВИДЕО. Курьезный гол. В Бразилии забили со своей половины поля
© Twitter

Курьезный эпизод произошел в Бразилии в матче чемпионате штата Пернамбукано, в котором «Салгейру» одержал победу над клубом «Сете де Сетембру» (4:0).

Шедевром со своей половины поля отличился Лусао, защитник «Салгейру», который пробил, не давая мячу опуститься на землю. Футбольный снаряд после его удара пролетел не менее 70 метров и приземлился в сетке ворот за спиной голкипера.

Видео сравнивают с голом с центра поля от чешского футболиста Патрика Шика на Евро-2020.

ВИДЕО. Курьезный гол. В Бразилии забили со своей половины поля

Источник — Sport.ua

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