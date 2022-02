Курьезный эпизод произошел в Бразилии в матче чемпионате штата Пернамбукано, в котором «Салгейру» одержал победу над клубом «Сете де Сетембру» (4:0).

Шедевром со своей половины поля отличился Лусао, защитник «Салгейру», который пробил, не давая мячу опуститься на землю. Футбольный снаряд после его удара пролетел не менее 70 метров и приземлился в сетке ворот за спиной голкипера.

Видео сравнивают с голом с центра поля от чешского футболиста Патрика Шика на Евро-2020.

ВИДЕО. Курьезный гол. В Бразилии забили со своей половины поля

How about this from Salgueiro's Campeonato Pernambucano game in Brazil yesterday?



Lucão, take a bow. Patrick Schick, eat yer heart out.pic.twitter.com/R8dgcmYuVK