ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус отправил Кулушевски и Бентанкура в Тоттенхэм

«Ювентус» объявил о продаже 24-летнего полузащитника Родриго Бентанкура в состав «Тоттенхэма». Трансфер оценивается в 16 миллионов фунтов.

Уругваец подписал контракт на 4,5 года.

Вместе с ним в Лондон переезжает хавбек Деян Кулушевски. 21-летнего шведа арендовали на полтора года с возможностью выкупа за 29 миллионов фунтов.

