ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус отправил Кулушевски и Бентанкура в Тоттенхэм

«Ювентус» объявил о продаже 24-летнего полузащитника Родриго Бентанкура в состав «Тоттенхэма». Трансфер оценивается в 16 миллионов фунтов.
Уругваец подписал контракт на 4,5 года.
Вместе с ним в Лондон переезжает хавбек Деян Кулушевски. 21-летнего шведа арендовали на полтора года с возможностью выкупа за 29 миллионов фунтов.
✍️ We are delighted to announce the signing of Rodrigo Bentancur from Juventus, subject to international clearance and a work permit.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 31, 2022
Welcome to Spurs, Rodrigo! 🇺🇾
Источник — ФК Ювентус
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