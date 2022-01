ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус отправил Кулушевски и Бентанкура в Тоттенхэм

«Ювентус» объявил о продаже 24-летнего полузащитника Родриго Бентанкура в состав «Тоттенхэма». Трансфер оценивается в 16 миллионов фунтов.

Уругваец подписал контракт на 4,5 года.

Вместе с ним в Лондон переезжает хавбек Деян Кулушевски. 21-летнего шведа арендовали на полтора года с возможностью выкупа за 29 миллионов фунтов.



✍️ We are delighted to announce the signing of Rodrigo Bentancur from Juventus, subject to international clearance and a work permit.



Welcome to Spurs, Rodrigo! 🇺🇾