От Крощенко до Кучера: символическая сборная киевлян в Шахтере

Блогер Sport.ua вспомнил уроженцев Киева, ковавших славу донецкого «Шахтера»

  • 31.01.2022 17:05
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От Крощенко до Кучера: символическая сборная киевлян в Шахтере
© ФК Шахтер. Александр Кучер

Киев – футбольный город! Сколько раз я слышал эту фразу и вариации на ее тему от совсем разных людей. Ее произносили Урмас Отт и Котэ Махарадзе, Юрий Калитвинцев и Николай Старостин, многочисленные представители далеких палестин и коренные киевляне. Естественно, такой статус был бы невозможен без надлежащего развития массового футбола. Лозунги советских времен в свое время провозглашали: «От массовости – к мастерству!». И действительно, время от времени из подольских, печерских, чоколовских, куреневских, оболонских, березняковских двориков выходили футболисты высокого уровня. Не все из них сделали карьеру в самом популярном клубе столицы, кто-то подался за рубеж, кто-то стал любимцем болельщиков менее известных украинских клубов, кто-то проложил путь к прямым конкурентам «Динамо».

Немало киевлян оставило свой памятный след и в составе донецкого «Шахтера» – самого принципиального соперника динамовцев на внутриукраинской арене. Поставив перед собой цель собрать символический состав уроженцев Златоверхого в «Шахтере», столкнулся с весьма широким выбором, причем на всех позициях. Поразмыслив над расстановкой и тактической схемой, сделал свой отбор, каковым и хочу поделиться. Состав вышел представительным, чего уж там!

Вратарь: Александр Рыбка (родился в 1987 г.).

Как по мне, Александр выигрывает конкуренцию у Богдана Сарнавского и Антона Каниболоцкого. Пусть в «Шахтере» он провел и не так много времени, но успел приложить руку к украинскому чемпионству и сыграть в Лиге чемпионов. Однако в дальнейшем был отстранен УЕФА на два года от официальных матчей из-за употребления запрещенного препарата фуросемид. Потом в карьере Рыбки было не особо успешное возвращение в «Динамо», 4-летняя зарубежная одиссея, «Металлист»… Допустил ли он ошибку, перейдя в свое время в «Шахтер»? Думаю, болельщики разных команд отвечают на этот вопрос по-разному. Вероятно, неоднократно задавал его сам себе и Александр… Как бы то ни было, но «самый недооцененный вратарь Украины…», как часто называют его специалисты, еще не утратил шансов перезагрузить свою карьеру. Возраст у него некритический, вратарское умение наличествует. Конечно, об участии в Лиге чемпионов речь не идет, но по крайней мере на отечественную премьер-лигу он рассчитывать может. Во всяком случае все предпосылки для этого есть.

Защитники: Виктор Кондратов (родился в 1952 г.), Александр Кучер (родился в 1982 г.), Сергей Подпалый (родился в 1963 г.), Валентин Жуков (1950–2007).

Слева поставлю выдающегося защитника «Шахтера» медально-хрустальной поры второй половины 1970-х – начала 1980-х гг. Виктора Кондратова. В составе «горняков» Виктор Иванович дважды становился серебряным и однажды бронзовым призером чемпионата бывшего СССР, поднимал над головой Кубок СССР в олимпийском 1980 г. и снискал настоящие любовь и уважение болельщиков. Феерический финишный спурт «Шахтера» в сезоне-1975 запомнился болельщикам команды надолго! Четыре из пяти последних матчей были выиграны горняками всухую, в частности и против московских спартаковцев, и против непосредственного конкурента – ереванского «Арарата». Заслуга левого защитника Виктора Кондратова в непроходимости донецкой обороны весьма существенна. Его отличительная черта – минимум предупреждений за карьеру, хотя нередко Кондратов и досаждал своей персональной опекой лучшим форвардам тогдашнего СССР. Сам Виктор Иванович в давнем интервью вспомнил одно – за фол против Олега Блохина в матче «Шахтер» – «Динамо» (Киев).

А вот Александр Кучер в 2015 г. схлопотал самую быструю в истории Лиги чемпионов красную карточку – в матче горняков против «Баварии». Но, конечно, не только этим запомнился нынешний тренер харьковского «Металлиста» как игрок. Он больше десятка лет отыграл в центре обороны оранжево-черных, в 2009 г. принял участие в победном для команды Мирчи Луческу финале Кубка УЕФА, а в 2012 г. отметился дублем в воротах киевского «Динамо» в принципиальном украинском класико.

В союзные времена Сергей Подпалый больше мне запомнился по матчам за питерский «Зенит». Тем не менее, в 1989 г. смог проявить свои игровые достоинства в без малого полутора десятках матчей за «Шахтер». В частности, забил победный гол в Москве в ворота тамошних автозаводцев – на день игры – второй команды чемпионата.

Валентин Жуков дебютировал в «Шахтере» в начале сезона-1973, выйдя на замену минут за 15 до финального свистка в матче «Шахтер» – «Спартак». Дончане на тот момент выигрывали 2:1, и нуждались в свежей силе для удержания спартаковских нападающих. С заданием уроженец Киева справился, «Шахтер» выиграл, а в дальнейшем Жуков стал более-менее регулярно появляться в составе оранжево-черных. Провел в «Шахтере» два сезона.

Другие горняки-защитники киевского происхождения проигрывают конкуренцию. В частности, ни Николай Ищенко, ни Вячеслав Свидерский не смогли в свое время закрепиться в основе «Шахтера».

Полузащитники: Игорь Корниец (родился в 1967 г.), Юрий Ванкевич (родился в 1946 г.), Сергей Герасимец (1965–2021).

Игорь Корниец провел в «Шахтере» сезон-1991 – последний для советского футбола. Принял участие во многих знаковых матчах того года, в частности в феерии в Лужниках, когда «Шахтер» обыграл лучшую советскую команду того сезона – ЦСКА – со счетом 4:3. Хотя в целом тот сезон получился для дончан провальным. Последнюю победу в нем горняки одержали в начале июля, а чемпионат продолжался до поздней осени.

Воспитанник ДЮСШ «Динамо» (Киев) Юрий Ванкевич был заметной фигурой в «Шахтере» середины 1970-х гг. В основном был ориентирован на оборону, но является автором нескольких памятных голов. В частности, Ванкевич забил в 1975 г. в Киеве в ворота «Динамо», преодолев преграду в виде четырех оборонцев европейского гранда того времени и вратаря Евгения Рудакова. В том же памятном и для «Динамо», и для «Шахтера» сезоне Ванкевич внес свою лепту в деклассирование «Зенита», проведя один из пяти мячей в ворота тогдашних ленинградцев. Атака веером, партнеры разбегались, внимание защитников отвлекали, а Ванкевич решил пробить и не прогадал.

Воспитанник школы «Юный динамовец» Сергей Герасимец провел в «Шахтере» три сезона во второй половине 1980-х гг. Запомнился большим объемом работы, жаждой борьбы, был воистину вездесущ. Но все-таки успешнее играл в минском «Динамо» и в израильском «Бней Иегуда». Мне запомнился победный гол Герасимца в Москве в ворота ЦСКА в 1987 г: фланговая атака, которую Сергей Григорьевич мастерски завершил точным ударом.

Кто мог бы заменить игроков основы? Например, Сергей Ралюченко, проведший сезон-1987 в «Шахтере», но полноценным игроком основы он так и не стал. Мне он куда больше запомнился в футболке «Металлиста». Игорь Жабченко сыграл несколько матчей за «Шахтер» в конце 1990-х, но в большей степени раскрылся в «Черноморце». Александр Алексеенко считанные разы выходил на поле в форме первой команды «Шахтера» и, естественно, конкуренцию в символической сборной составить не мог.

Нападающие: Валерий Лобановский (1939–2002), Анатолий Крощенко (родился в 1937 г.), Олег Базилевич (1938–2018).

Валерий Васильевич Лобановский отыграл два сезона за «Шахтер». Игра-бенефис Валерия Васильевича – заключительный аккорд сезона-1967, когда Лобановский дважды расписался в воротах московских армейцев. Известный донецкий спортивный журналист Марк Левицкий полагал, что именно в «Шахтере» Лобановский-игрок раскрылся наиболее полно. В донецком клубе он был, по мнению Марка Юрьевича, «хозяином игры».

Анатолий Крощенко провел в «Шахтере» сезон-1960. Отметился несколькими важными голами: в частности, открыл счет в успешном для горняков домашнем матче с «Кайратом» (2:0), незадолго до финального свистка забил победный гол в Минске в ворота «Беларуси» (общий счет – 3:2), провел победный мяч в ворота «Зенита» на выезде.

Олег Петрович Базилевич играл за «Шахтер» в одно время с Лобановским. В 1967 г. он буквально разорвал оборону киевского «Динамо» в Донецке. Благодаря его дублю горняки преодолели сопротивление чемпиона страны – 2:1. Первый гол в той игре Базилевич забил после корнера в исполнении Лобановского. Показательно, что Лобановский и Базилевич, по многим свидетельствам, предложили тогдашнему наставнику «Шахтера» Олегу Ошенкову тактический план нейтрализации динамовской полузащиты, в частности Йожефа Сабо и Владимира Мунтяна. И он сработал! По итогам той игры Олег Петрович сделал вывод: «Мы с Лобановским уже можем самостоятельно генерировать продуктивный тренерский замысел». Вполне возможно, что именно тогда в определенной степени и родился славный тренерский тандем. А уже упомянутый Марк Левицкий об их игровом тандеме в «Шахтере» говорил так: «Они воплощали футбольную культуру».

Кто мог бы еще рассчитывать на место в моей символической сборной в линии нападения? Прежде всего, Анатолий Пилипчук – игрок, имевший два захода в «Шахтер» во второй половине 1960-х (с перерывом, кстати, на киевское «Динамо»). Но при всем уважении его нельзя было назвать забивным форвардом: количество забитых им голов за шесть сезонов сопоставимо с количеством голов, забитых Крощенко за один сезон. Мог бы он сыграть на позиции под нападающими, но в предложенной мной расстановке места для него на поле я не нашел. Виктор Кащей? Играл за «Шахтер» в сезоне-1972, который донецкая команда провела во втором по силе советском дивизионе. Забивал немного, сполна проявив свой бомбардирский талант лишь в последнем матче сезона. В 4-градусный мороз Кащей дважды отличался в воротах ярославского «Шинника». Маловато этого для того, чтобы претендовать на место в символической сборной киевлян в «Шахтере».

***

А что там на тренерском мостике? Выбирать следует между Олегом Базилевичем и Анатолием Бышовцем. Общеизвестно, что у тренера Лобановского футболист Лобановский не играл бы в составе. А вот как ответить на вопрос: играли бы у Базилевича-тренера в команде и Базилевич-игрок, и Лобановский-игрок? Если принять во внимание то, что как тренеры Валерий Васильевич и Олег Петрович были единомышленниками, то негативный ответ вроде как ближе к истине. Поэтому, казалось бы, логично отдать тренерское руководство Анатолию Федоровичу? Но Бышовец-тренер в «Шахтере» успехов не достиг, да и на другой интересный вопрос – играл бы дуэт Лобановский – Базилевич у Бышовца-тренера – однозначно не ответишь. Ой, чувствую и задали бы перцу упомянутые тренеры упомянутым воспитанникам! И в то же время уж никак не факт, что это не принесло бы позитивного результата… Как бы то ни было, а выбор тренера этой команды оставляю за читателем.

Отдельно хотел бы подчеркнуть следующее. Заметили ли вы, что из моего варианта сборной киевлян в «Шахтере» вышло немало умелых тренеров? И тех, кто успешно работает с молодежью, ограняя молодые таланты, и тех, кто достиг европейских вершин, и проявляющих свои тренерские таланты ныне, возглавляя амбициозный проект. Так что, имеем готовый рецепт: если ты – урожденный киевлянин и мечтаешь по окончании игровой карьеры покорить тренерские вершины, то должен поиграть, по крайней мере, какое-то время в «Шахтере»? Конечно, все не так просто. Однако симбиоз заложенной сызмальства столичной футбольной школы и опыта игры в исторически втором по достижениям амбициозном украинском клубе дает немалую мощь. Так выкристаллизовывается знание, которым наши герои просто не в силах не поделиться с младшими поколениями. Результат – зарождение настоящих тренеров-победителей!

Алексей РЫЖКОВ

Юрий Штемберг, Sport.ua

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