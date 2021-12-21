«Слишком много проблем». Годин заявил о досрочном уходе из Кальяри

Опытный уругвайский защитник перейдет в новый клуб

  • 21.12.2021 17:57
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«Слишком много проблем». Годин заявил о досрочном уходе из Кальяри
© Getty Images/Global Images Ukraine

35-летний уругвайский защитник «Кальяри» Диего Годин заявил о том, что покинет клуб уже в январе.

«Я собираюсь покинуть «Кальяри» в январе. Все из-за слишком многих проблем здесь — я ищу новое решение, через десять дней я смогу рассказать о своем новом клубе», — цитирует футболиста издание Sport890.

Годин был исключен из состава «Кальяри» на этой неделе.

Диего перешел в «Кальяри» в сентябре 2020 года из миланского «Интера» в качестве свободного агента. В текущем сезоне футболист провел за клуб 12 матчей во всех турнирах, где отдал 2 результативные передачи.

Контракт Година с «Кальяри» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €2 миллиона.

С 15 сентября 2021 года «Кальяри» возглавляет 60-летний итальянский тренер Вальтер Мадзарри.

Источник — Twitter

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