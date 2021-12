Во время матча Уотфорд – Челси у болельщика остановилось сердце

В начале первого тайма матча 14-го тура АПЛ «Уотфорд» – «Челси» у одного из болельщиков на трибунах произошла остановка сердца.



Игра была приостановлена, обе команды покинули поле и вернулись только после того, как состояние фана удалось стабилизировать.



После первого тайма счет ничейный 1:1.

The players have returned to the field in preparation of play resuming.



Our thoughts are with the fan – who had a cardiac arrest but has now been stabilised – and all those affected.



Thank you to the medical staff, players and fans for their quick response. 💛 pic.twitter.com/wa3QfyF0Em