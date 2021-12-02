В поединке 14-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» дома проиграл лондонскому «Челси» со счетом 1:2.
Примечательно, что единственный гол «Уотфорда» забил 24-летний нигерийский форвард Деннис, который с 2016 по 2017 годы играл за луганскую «Зарю».
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Уотфорд» — «Челси» — 1:2
Голы: Деннис, 43 — Маунт, 30, Зиеш, 73
События матча
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Хаким Зиеш (Челси).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Бонавентуре Деннис (Уотфорд).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Маунт (Челси).
Источник — YouTube
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