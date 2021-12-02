14-й тур
Уотфорд
1 : 2
Челси
01.12.2021, FT

Уотфорд — Челси — 1:2. Забил экс-игрок Зари. Видео голов и обзор матча

«Синие» одержали очередную победу в АПЛ

  • 02.12.2021 02:08
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Уотфорд — Челси — 1:2. Забил экс-игрок Зари. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 14-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» дома проиграл лондонскому «Челси» со счетом 1:2.

Примечательно, что единственный гол «Уотфорда» забил 24-летний нигерийский форвард Деннис, который с 2016 по 2017 годы играл за луганскую «Зарю».

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Уотфорд» — «Челси» — 1:2
Голы: Деннис, 43 — Маунт, 30, Зиеш, 73

События матча
73' ГОЛ ! Мяч забил Хаким Зиеш (Челси).
43' ГОЛ ! Мяч забил Бонавентуре Деннис (Уотфорд).
30' ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Маунт (Челси).

Источник — YouTube

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