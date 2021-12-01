В среду, 1 декабря, состоится матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Уотфорд» на домашнем стадионе «Викаридж Роуд» примет лондонский «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по Киеву.

Уотфорд

Клуб из одноименного города в прошлом сезоне-2020/21 занял второе место в Чемпионшипе и спустя год вернулся в элитный дивизион, что позволило ему получить 83 млн фунтов стерлингов за счет парашютных выплат для вылетевших команд. Полученные деньги были потрачены на хорошее усиление состава, что уже дало неплохой результат.

Нигерийский форвард Деннис Бонавентуре, выступавший 2016-2017 годах за луганскую «Зарю», успел забить 5 мячей и отдал столько же голевых передач в 12 поединках дебютного для себя сезона в АПЛ. Три результативных действия он провел в матче против «Манчестер Юнайтед» (4:1), после которого был уволен Уле Гуннар Сульшер. Теперь «Уотфорд», занимающий 16 место в турнирной таблице, попробует снять скальп с еще одного гранда.

Челси

По итогам прошлого сезона «Челси» занял 4 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отстав от чемпиона, «Манчестер Сити», на 19 баллов. Впрочем, победа над командой Пепа Гвардиолы в финале Лиги чемпионов сполна компенсировала отсутствие медалей национального чемпионата. А в этом сезоне уже можно попробовать и на чемпионство замахнуться.

В первых 13 турах нынешнего чемпионата «Челси» набрал 30 очков и единолично лидирует в турнирной таблице, опережая «Манчестер Сити» всего на один балл. Вся борьба впереди, однако подопечные Томаса Тухеля уже сделали очень неплохой задел для потенциального успеха. В Лиге чемпионов «Челси» досрочно оформил выход в 1/8 финала и до февраля может сконцентрироваться на АПЛ.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Челси» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.34 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Уотфорд»: Бахманн – Фемения, Кэткарт, Тро­ост-Эконг, Масина, Луза, Бонавентуре, Клеверли, Сиссоко, Эрнандес, Кинг.

«Челси»: Менди – Чалоба, Силва, Рюдигер, Джеймс, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Алонсо, Зиеш, Хадсон-Одои, Вернер.

1 декабря, среда