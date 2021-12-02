Ливерпуль разгромно выиграл мерсисайдское дерби. 3 очка взяли Челси и Сити

1 декабря состоялись матчи 14-го тура чемпионата Англии.
Ливерпуль разгромно выиграл мерсисайдское дерби у «Эвертона» (4:1). Дубль оформил Мохамед Салах.
По три очка взяли «Челси» и «Ман Сити». Украинский футболист горожан Александр Зинченко провел на поле весь матч против «Астон Виллы» (2:1).
АПЛ. 14-й тур
Уотфорд – Челси – 1:2
Голы: Деннис, 43 – Маунт, 29, Зиеш, 72.
Астон Вилла – Манчестер Сити – 1:2
Голы: Уоткинс, 47 – Рубен Диаш, 27, Бернарду Силва, 43.
Эвертон – Ливерпуль – 1:4
Голы: Грей, 38 – Хендерсон, 9, Салах, 19, 64, Диогу Жота, 79.
Турнирная таблица чемпионата Англии
Источник — Sport.ua
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