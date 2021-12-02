14-й тур
Астон Вилла
1 : 2
Ман Сити
01.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль разгромно выиграл мерсисайдское дерби. 3 очка взяли Челси и Сити

1 декабря состоялись матчи 14-го тура чемпионата Англии

  • 02.12.2021 00:12
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Ливерпуль разгромно выиграл мерсисайдское дерби. 3 очка взяли Челси и Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря состоялись матчи 14-го тура чемпионата Англии.

Ливерпуль разгромно выиграл мерсисайдское дерби у «Эвертона» (4:1). Дубль оформил Мохамед Салах.

По три очка взяли «Челси» и «Ман Сити». Украинский футболист горожан Александр Зинченко провел на поле весь матч против «Астон Виллы» (2:1).

АПЛ. 14-й тур

Уотфорд  Челси  1:2

Голы: Деннис, 43 – Маунт, 29, Зиеш, 72.

Астон Вилла  Манчестер Сити  1:2

Голы: Уоткинс, 47 – Рубен Диаш, 27, Бернарду Силва, 43.

Эвертон  Ливерпуль  1:4

Голы: Грей, 38 – Хендерсон, 9, Салах, 19, 64, Диогу Жота, 79.

Турнирная таблица чемпионата Англии

Источник — Sport.ua

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