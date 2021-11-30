В среду, 1 декабря, состоится матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Эвертон» на домашнем стадионе «Гудисон Парк» примет «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по Киеву.

Эвертон

В прошлом сезоне «ириски» под руководством титулованного итальянского специалиста Карло Анчелотти неожиданно оказались за бортом еврокубков из-за неутешительных результатов в концовке. «Эвертон» занял лишь десятое место в турнирной таблице АПЛ, отстав от седьмого на три очка.

Отставка Анчелотти не заставила себя долго ждать, а на смену ему этим летом пришел 61-летний испанец Рафаэль Бенитес, ранее работавший в АПЛ в «Ливерпуле», «Челси» и «Ньюкасле». Пока получается, мягко говоря, не очень: после 13 туров «Эвертон» с 15 очками в активе занимает 14 место в турнирной таблице, а в последних семи поединках набрал только два балла.

Ливерпуль

Команда Юргена Клоппа в минувшей кампании не смогла защитить титул чемпиона Англии. «Красные» практически не навязали конкуренции «Манчестер Сити», поскольку команда Пепа Гвардиолы провела феноменальный сезон. Итоговое отставание от «горожан» составило 17 очков – расстояние шести побед.

Новый сезон в Премьер-лиге подопечные Клоппа начали тоже далеко не идеально. В 13 турах «Ливерпуль» набрал 28 очков из 39 возможных, разбавив восемь побед четырьмя ничьими и одним поражением. При этом отставание от лидера чемпионата, «Челси», составляет всего лишь два балла. А вот в Лиге чемпионов «красные» одержали пять побед и лидируют в группе, досрочно обеспечив себе выход в 1/8 финала с первого места.

Ориентировочные составы

«Эвертон»: Пикфорд – Динь, Кин, Годфри, Коулман, Грей, Дукуре, Аллан, Таунсенд, Ивоби, Ришарлисон.

«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд, Алькантара, Фабиньо, Хендерсон, Мане, Жота, Салах.

1 декабря, среда