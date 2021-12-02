В поединке 14-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» на выезде разгромил «Эвертон» со счетом 4:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Эвертон» — «Ливерпуль» — 1:4
Голы: Грэй, 38 — Хендерсон, 10, Салах, 20, 64, Жота, 79
События матча
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Демарай Грэй (Эвертон).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Джордан Хендерсон (Ливерпуль).
Источник — YouTube
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