ATP изменила принцип подсчета рейтинга

Ассоциация теннисистов-профессионалов ATP сообщила, что внесены поправки в принципы начисления рейтинга в мужском теннисе.

Очки турниров для игроков теперь будут учитываться ровно 52 недели, независимо от дат проведения, даже если следующие такие соревнования повторно пройдут раньше, чем через 52 недели.

Например, турнир ATP 250 в Нур-Султане в 2020 году состоялся в конце октября, а в 2021 году – в конце сентября. По прежним правилам очки учитывались не 52 недели, а меньше. В дальнейшем очки будут сохраняться 52 недели.

Текущий рейтинг ATP

The adjustment aligns with the traditional FedEx ATP Rankings approach taken prior to the introduction of COVID-19 modifications.