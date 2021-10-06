ATP изменила принцип подсчета рейтинга

Очки турниров будут учитываться ровно 52 недели, независимо от дат проведения

  • 06.10.2021 01:19
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ATP изменила принцип подсчета рейтинга
© ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов ATP сообщила, что внесены поправки в принципы начисления рейтинга в мужском теннисе.

Очки турниров для игроков теперь будут учитываться ровно 52 недели, независимо от дат проведения, даже если следующие такие соревнования повторно пройдут раньше, чем через 52 недели.

Например, турнир ATP 250 в Нур-Султане в 2020 году состоялся в конце октября, а в 2021 году – в конце сентября. По прежним правилам очки учитывались не 52 недели, а меньше. В дальнейшем очки будут сохраняться 52 недели.

Текущий рейтинг ATP

Источник — ATP Tour

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