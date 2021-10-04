ВИДЕО. Гол газона. В матче Первой лиги забили курьезный мяч

Игрокам «Альянса» на домашнем стадионе помогают даже кочки

  • 04.10.2021 14:00
  • 1661 просмотр
  • 3 комментария
ВИДЕО. Гол газона. В матче Первой лиги забили курьезный мяч
© ФК Альянс

В матче 11-й тура Первой лиги «Альянс» и «Агробизнес» выдали настоящую перестрелку голами (3:2).
 
На 84-й минуте Николай Агапов забил победный гол в матче, помогла ему в этом неровность на футбольном поле. Мяч на своем пути ударился о кочку и перелетел вратаря волочиского клуба.

«Видели ли вы когда такие голы?», – прокомментировал этот курьезный мяч официальный твиттер «Альянса».

Источник — ФК Альянс

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Mishka_Tayson
    Mishka_Tayson, 04.10.2021 14:42
    0
    Без Хоттабича не обійшлось)
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    Роман Романченков
    Роман Романченков, 04.10.2021 14:41
    +1
    Якщо приймати футболістів Баварії в Липовій Долині, у динамівців з'являються непогані шанси забити гол
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    alefteev77
    online
    alefteev77, 04.10.2021 14:10
    +1
    Тот случай, когда газон забивает за сезон больше, чем некоторые нападающие.
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