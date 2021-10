ВИДЕО. Гол газона. В матче Первой лиги забили курьезный мяч

В матче 11-й тура Первой лиги «Альянс» и «Агробизнес» выдали настоящую перестрелку голами (3:2).



На 84-й минуте Николай Агапов забил победный гол в матче, помогла ему в этом неровность на футбольном поле. Мяч на своем пути ударился о кочку и перелетел вратаря волочиского клуба.

«Видели ли вы когда такие голы?», – прокомментировал этот курьезный мяч официальный твиттер «Альянса».

Чи бачили ви колись такі голи? / Have you ever seen such goals? 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/OsJL5dPFRc