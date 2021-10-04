Они специально норы роют? Альянс забил два одинаковых курьезных гола

Два одинаковых курьезных гола было забиты командой «Альянс» Липовая Долина с помощью неровностей на футбольном поле, с разницей в один год.

В матче 11-го тура Первой лиги между «Альянсом» и «Агробизнесом» (3:2) Николай Агапов забил победный гол на 84-й минуте. Мяч курьезно ударился о кочку и перелетел вратаря клуба из Волочиска.

Как оказалось, год назад, осенью 2020 года, аналогичный гол был забит на этом же стадионе, в игре между «Альянсом» и «Николаевом» (1:0).

Курьезный гол в матче Альянс – Агробизнес (3:2), 3 октября 2021 года.

Курьезный гол в матче Альянс – Николаев (1:0), 21 сентября 2020 года.