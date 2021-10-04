11-й тур
Альянс
3 : 2
Агробизнес
03.10.2021, FT

Они специально норы роют? Альянс забил два одинаковых курьезных гола

Как оказалось, аналогичный гол был забит на этом же стадионе год назад

  • 04.10.2021 22:20
  • 1875 просмотров
  • 3 комментария
Они специально норы роют? Альянс забил два одинаковых курьезных гола
© ФК Альянс

Два одинаковых курьезных гола было забиты командой «Альянс» Липовая Долина с помощью неровностей на футбольном поле, с разницей в один год.

В матче 11-го тура Первой лиги между «Альянсом» и «Агробизнесом» (3:2) Николай Агапов забил победный гол на 84-й минуте. Мяч курьезно ударился о кочку и перелетел вратаря клуба из Волочиска.

Как оказалось, год назад, осенью 2020 года, аналогичный гол был забит на этом же стадионе, в игре между «Альянсом» и «Николаевом» (1:0).

Курьезный гол в матче Альянс  Агробизнес (3:2), 3 октября 2021 года.

 

Курьезный гол в матче Альянс – Николаев (1:0), 21 сентября 2020 года.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Олег Синица (Агробизнес).
88' ГОЛ ! Мяч забил Николай Агапов (Альянс).
75' ГОЛ ! Мяч забил Богдан Семенец (Агробизнес).
64' ГОЛ ! Мяч забил Николай Агапов (Альянс).
20' ГОЛ ! Мяч забил Станислав Шарай (Альянс).

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    bullyUA
    bullyUA, 04.10.2021 23:11
    +1
    На таком огороде надо играть только овальным мячом от регби.
    Ссылка
    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 04.10.2021 22:51
    +1
    Ссылка
    roman75zpr
    roman75zpr, 04.10.2021 22:36
    +8
    У них крот в штате команды )
    Ссылка
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