11-й тур
Альянс
3 : 2
Агробизнес
03.10.2021, FT

Первая лига. Альянс обошел Кривбасс и вышел на 2-е место

Завершился 11-й тур

  • 03.10.2021 17:25
  • 648 просмотров
  • 3 комментария
Первая лига. Альянс обошел Кривбасс и вышел на 2-е место
© fcallianceld

Команда Первой лиги «Альянс» в матче 11-го тура обыграла «Агробизнес» со счетом 3:2 и вышла на 2-е место, сумев обойти в таблице «Кривбасс».

«Альянс» набрал 22 очка и имеет матч в запасе.

Первая лига. 11-й тур

Альянс - Агробизнес 3:2
Голы: Шарай, 18, Агапов, 68, 88 - Семенец, 75, Синиця, 90

Прикарпатье - Горняк-Спорт 0:1
Гол: Ямполь, 55 (с пен)

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Юрий демьянчук
    online
    Юрий демьянчук, 03.10.2021 18:10
    0
    Аа Бб, 03.10.2021 17:53
    Якщо Альянс вийде в УПЛ, то де він збирається грати домашні матчі? Стадіон в Сумах хороший, але потребує реконструкції. Там грають 3 команди і не можуть дійти згоди. Такий газон, який допоміг Альянсу забити 3й гол, в УПЛ не допускається.
    Будет 2 команды пфк Сумы долго не протянет ищо есть стадион в Охтырке
    Ссылка
    Аа Бб
    Аа Бб, 03.10.2021 17:53
    +1
    Якщо Альянс вийде в УПЛ, то де він збирається грати домашні матчі? Стадіон в Сумах хороший, але потребує реконструкції. Там грають 3 команди і не можуть дійти згоди. Такий газон, який допоміг Альянсу забити 3й гол, в УПЛ не допускається.
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
    online
    Serhiy (Миколаїв), 03.10.2021 17:40
    0
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности