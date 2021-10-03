Первая лига. Альянс обошел Кривбасс и вышел на 2-е место

Команда Первой лиги «Альянс» в матче 11-го тура обыграла «Агробизнес» со счетом 3:2 и вышла на 2-е место, сумев обойти в таблице «Кривбасс».
«Альянс» набрал 22 очка и имеет матч в запасе.
Первая лига. 11-й тур
Альянс - Агробизнес 3:2
Голы: Шарай, 18, Агапов, 68, 88 - Семенец, 75, Синиця, 90
Прикарпатье - Горняк-Спорт 0:1
Гол: Ямполь, 55 (с пен)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.