Яремчук в серединке. Бенфика показала своих игроков в FIFA 22

Португальская «Бенфика» опубликовала список всех своих футболистов в симуляторе FIFA 22. Самый высокий рейтинг имеют защитник Алехандро Гримальдо (82) и вингер Рафа (82).

Украинский нападающий Роман Яремчук находится в середине списка. Карточка украинца имеет рейтинг 77.

Напомним, что в первом туре Лиги чемпионов «Бенфика» сыграет с «Динамо». Матч состоится 14 сентября в 22:00.

