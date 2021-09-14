Яремчук в серединке. Бенфика показала своих игроков в FIFA 22

Португальская «Бенфика» опубликовала список всех своих футболистов в симуляторе FIFA 22. Самый высокий рейтинг имеют защитник Алехандро Гримальдо (82) и вингер Рафа (82).
Украинский нападающий Роман Яремчук находится в середине списка. Карточка украинца имеет рейтинг 77.
Напомним, что в первом туре Лиги чемпионов «Бенфика» сыграет с «Динамо». Матч состоится 14 сентября в 22:00.
Here's our players' #FIFARatings in FIFA22!— SL Benfica (@slbenfica_en) September 13, 2021
Powered By SL Benfica, only in FIFA22!#FIFA22 #FUT22 #poweredbyfootball https://t.co/QDZli8QEzs pic.twitter.com/o4Rz7d5bJt
Источник — Sport.ua
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