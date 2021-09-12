Высокий уровень. Ребров претендует на звание лучшего тренера месяца в ОАЭ

«Аль-Айн» под руководством украинца с тремя победами лидирует в чемпионате

  • 12.09.2021 20:30
  • 3499 просмотров
  • 2 комментария
Высокий уровень. Ребров претендует на звание лучшего тренера месяца в ОАЭ
© ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Украинский тренер клуба «Аль-Айн» Сергей Ребров включен в топ-3 кандидатов на звание лучшего тренера августа в чемпионате ОАЭ.

Клуб украинского специалиста возглавляет турнирную таблицу, набрав 9 очков из 9 возможных. «Аль-Айн» одержал три победы с разницей мячей 6:1.

Конкурентами Реброва на звание лучшего тренера месяца являются Махди Али из «Шабаб Аль-Ахли» (4 место) и Абдулазиз Аль-Анбери из команды «Шарджа» (2 место).

Турнирная таблица чемпионата ОАЭ

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Источник — ФК Аль-Айн

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    HaloGen
    HaloGen, 12.09.2021 21:21
    -1
    статья ударила серпом по яйцам каждому украинскому болельщику, знакомому с историей назначения тренера сборной
    Но Реброву удачи конечно же
    Ссылка
    stopor2016
    stopor2016, 12.09.2021 20:47
    -5
    Аллах акбар !
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