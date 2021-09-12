Высокий уровень. Ребров претендует на звание лучшего тренера месяца в ОАЭ

Украинский тренер клуба «Аль-Айн» Сергей Ребров включен в топ-3 кандидатов на звание лучшего тренера августа в чемпионате ОАЭ.
Клуб украинского специалиста возглавляет турнирную таблицу, набрав 9 очков из 9 возможных. «Аль-Айн» одержал три победы с разницей мячей 6:1.
Конкурентами Реброва на звание лучшего тренера месяца являются Махди Али из «Шабаб Аль-Ахли» (4 место) и Абдулазиз Аль-Анбери из команды «Шарджа» (2 место).
Турнирная таблица чемпионата ОАЭ
To all @alainfcae Fans📣— Al Ain FC (@alainfcae_en) September 12, 2021
Coach Sergiy, @bandar_a70 and @DohLaba are among the nominees for best of the month
Vote for them now: 👇🏻https://t.co/TsPcaz1fCV#alainclub pic.twitter.com/rKAOZ4ZBj8
Источник — ФК Аль-Айн
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Но Реброву удачи конечно же
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