Высокий уровень. Ребров претендует на звание лучшего тренера месяца в ОАЭ

Украинский тренер клуба «Аль-Айн» Сергей Ребров включен в топ-3 кандидатов на звание лучшего тренера августа в чемпионате ОАЭ.

Клуб украинского специалиста возглавляет турнирную таблицу, набрав 9 очков из 9 возможных. «Аль-Айн» одержал три победы с разницей мячей 6:1.

Конкурентами Реброва на звание лучшего тренера месяца являются Махди Али из «Шабаб Аль-Ахли» (4 место) и Абдулазиз Аль-Анбери из команды «Шарджа» (2 место).

Турнирная таблица чемпионата ОАЭ

