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  4. Сергей РЕБРОВ: «Меня никто не приглашал, я сам спросил, можно ли приехать»
Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 12:48 | Обновлено 07 марта 2025, 12:49
1199
1

Сергей РЕБРОВ: «Меня никто не приглашал, я сам спросил, можно ли приехать»

Главный тренер национальной сборной Украины рассказал, почему посетил игру «Полесье»

07 марта 2025, 12:48 | Обновлено 07 марта 2025, 12:49
1199
1
Сергей РЕБРОВ: «Меня никто не приглашал, я сам спросил, можно ли приехать»
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров рассказал, почему посетил матч 20-го тура УПЛ между житомирским «Полесьем» и одесским «Черноморцем» (3:1).

– Хочу спросить, вы здесь в качестве главного тренера сборной Украины, или как приглашенной персоны, которая любит футбол?

– Меня никто не приглашал, я сам спросил, можно ли приехать. Очень важные матчи сборной, у нас есть время, поэтому смотрю кандидатов, в какой они форме.

– Как вам футбол, как вам те кандидаты, которых вы смотрели? Мне показалось, что мотивирует присутствие главного тренера сборной Украины футболистов.

– Я не знаю, они знали или нет, но... Я думаю, что сейчас очень важный период, второй круг, и все решается. Я вижу обе команды были настроены на победу, что-то пытались делать. Думаю, что «Полесье» заслужило эту победу.

– Скоро уже будет объявлен список сборной на подготовку к Бельгии, он сформирован?

– Есть несколько позиций, где мы еще на 100% не определились, но, к сожалению, есть травмированные, к сожалению, есть игроки, которые действительно недостаточно играют, поэтому сейчас есть несколько дней, есть эти туры и после мы уже объявим о составе нашей сборной на эти 2 матча.

– Правильно понимаю, что самой проблемной является позиция левого вингера, или есть еще какие-то позиции такие?

– Достаточно позиций.

– Скажите, пожалуйста, насколько вы довольны, вообще, формой сборников. Учитывая то, что чемпионат возобновился, и не все команды еще набрали ход.

– Клубы уже сыграли несколько игр, до игр сборной еще сыграют две игры, поэтому я уверен, что они наберут форму. Я вижу, что сейчас уже другая интенсивность игры. Это уже достаточно, чтобы набрать форму.

– Давайте приоткроем тайну. Кроме Алексея Гуцуляка, еще сколько игроков из «Полесья» болельщики могут ожидать в вашем списке?

– Всех могут ожидать, мне очень интересно посмотреть на молодых игроков, так же в «Полесье» есть молодые игроки, которые прогрессируют, и я считаю, что сейчас это очень важно.

– Кого-то можете выделить среди молодых игроков?

– Я никого не люблю выделять.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Полесье
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FanRybki
Приємно, що за кермом збірної України стоїть наш земляк з Донеччини⚒️ 😊
Бажаємо нашій донбаській банді, з Трубіним, Судаковим, Зубковим й іншими - неодмінно здобути путівку на Чемпіонат Світу🌎 у США 🇺🇸🇨🇦🇲🇽 😊
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