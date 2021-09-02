Символическая сборная одесситов в киевском Динамо

Выдающийся одессит Роман Карцев, никогда не лазивший за словом в карман, когда-то заметил: «Обычно Киев выгребал наших футболистов, но иногда и Одессе что-то перепадало оттуда». Киевский футбольный десант на берегу Черного моря, то есть появление в футболках «Черноморца» немалого количества арендованных воспитанников «Динамо» вызвал неоднозначную реакцию. Кто-то едко замечает: мол, будет еще один «Мариуполь», только с другого полюса. Иной настаивает, что это едва ли не единственный выход для одесского клуба, который, поднявшись в элитный дивизион, не спешил усиливаться другим способом. Ультрас одесского клуба, по словам посвященных, не восприняли киевскую революцию и заявили новоприбывшим киевлянам: вас здесь никогда не полюбят, как, собственно, и «Динамо» в целом.

Некоторые судачат: если бы не киевляне, то черно-синие однозначно бы расположились в подвалах турнирной таблицы в новом сезоне. Как бы то ни было, а киевляне в «Черноморце» – реальность. Справедливость или ошибочность такого решения как для «Динамо», так и для «Черноморца» докажет время. В то же время нынешняя киевско-одесская футбольная интеграция заставила припомнить уроженцев Одесской области и славного центра этого края, нашедших себя в киевском «Динамо». Некоторые из них достигли даже мировых высот. Посланцев Южной Пальмиры в динамовских футболках было немало, и из них можно составить даже символическую сборную, что я и попробовал сделать. Прошу прошения за тактическую схему, получилось нечто вроде 4–4–2.

В пользу современности

Признаюсь, именно на вратарской позиции выбор был шикарный: Трусевич, Зубрицкий или Бущан. Поразмыслив, взвесив все «за» и «против», отдал преимущество нынешнему стражу ворот «Динамо». Николай Трусевич играл за «Динамо» в довоенный период и во время Второй мировой войны. Голкипер погиб в Сырецком концлагере в оккупированном Киеве в феврале 1943 г. Он был любимцем динамовских болельщиков, но объективно не входил в список лучших вратарей страны 1930-х гг. За место в воротах «Динамо» Трусевич с переменным успехом конкурировал с Антоном Идзковским. Памятный матч с ленинградскими одноклубниками в 1939 г. (4:5) ознаменовался нечастой тогда заменой вратаря после первого тайма: Идзковский пропустил четыре гола до перерыва, а Трусевич сыграл намного успешнее, вытянул в частности несколько мертвых мячей, капитулировав лишь перед ударом одного из лидеров тогдашнего ленинградского «Динамо» Петра Быкова.

У Анатолия Зубрицкого было два красноречивых прозвища: Зубр и Папа. Он играл за «Динамо» в послевоенное время. Киевская команда звезд тогда с неба не хватала, и от вратаря много чего зависело. К сожалению, полностью реализовать свой талант у Зубрицкого не получилось из-за тяжелой травмы, нанесенной ему Всеволодом Бобровым. После игрового столкновения с легендой советского спорта у голкипера «Динамо» полетели «кресты». Даже после восстановления играть так, как раньше он уже не мог.

Георгий Бущан, продемонстрировав свои возможности в составе «Динамо», вырос в основного голкипера национальной сборной и на Euro-2020 стал едва ли не лучшим игроком в ее составе. Поэтому мой выбор на вратарской позиции в сборной динамовских одесситов – в пользу современности.

От футбольного поля до… треста столовых

Слева в защите расположу Сергея Шматоваленко. Воспитанник СДЮСШОР «Черноморец» играл в киевском «Динамо» на сломе эпох. Успел стать и чемпионом, и обладателем Кубка бывшего СССР, существенно пополнил свою наградную коллекцию во времена независимости. В 1990 г. в составе советской молодежки стал чемпионом Европы среди молодежных команд U-21. В финальных поединках (дома и на выезде) советская команда дважды обыграла югославов (какие там были звезды: Бобан, Ярни, Бокшич, Миятович, Просинечки!). Да и на предыдущих этапах соперники были серьезные – Германия (еще ФРГ) с Эффенбергом и Меллером и Швеция с Кеннетом Андерссоном. Положительное качество Шматоваленко-футболиста – неутомимость. Он без устали сновал по своему флангу, не сосредотачиваясь исключительно на защите своих ворот и время от времени создавая проблемы соперникам.

Справа – зона ответственности Юрия Заболотного. У лучшего правого защитника в истории «Черноморца» не все сложилось в Киеве, заглянул в Золотоверхий он лишь на маленький промежуток времени, но в сезоне-1963 Заболотный сыграл несколько памятных игр за «Динамо» и в целом отрабатывал на своем участке поля, что называется, на совесть. В частности, приложился к домашней победе над тбилисскими одноклубниками со счетом 5:1, умело ассистируя Базилевичу, Лобановскому, Каневскому и Серебряникову.

В центре защиты – признанные мастера, ставшие легендами «Динамо». Владимир Щегольков при необходимости мог бы закрыть и позицию правого защитника, а вообще выделялся неудержимой жаждой борьбы, нередко действовал жестко, неуступчиво, успешно противостоял самым звездным форвардам соперников «Динамо» и в чемпионате бывшего СССР, и в еврокубках. Щегольков имел два высших образования – физкультурное и экономическое, что было нечастым явлением в футбольной среде 1960-х гг. В послефутбольной жизни работал одним из руководителей ресторана и директором треста столовых.

Иосиф Лифшиц начинал футбольную карьеру на позиции нападающего, а в дальнейшем постепенно переквалифицировался в центральные защитники. За киевское «Динамо» играл преимущественно в довоенные годы. Принимал участие в знаменитом феерическом противостоянии в осеннем чемпионате 1936 г. киевлян с московскими одноклубниками (4:6), к сожалению, получил травму в той игре, а после замены Лифшица оборона наших земляков не выдержала натиска москвичей, ведомых Якушиным и Семичастным.

Без Жигана, но со Лбом

В жизни Виктора Севастьянова было две страсти – футбол и живопись. Полузащитник киевского «Динамо» послевоенных времен, он образовывал с Александром Принцем могучую пару в центре поля, наводившую ужас на соперников. Был настоящим королем воздуха, за что получил красноречивое прозвище Лоб. На совесть отрабатывал как на атаку, так и на оборону. Повесив бутсы на гвоздь, сделал карьеру художника. Был членом Союза художников, выставлял свои картины в галереях Киева, Москвы, Минска. А уже после смерти Севастьянова выставки его работ прошли в Нанте, Брюсселе, Страсбурге, Ренне. Перед Euro-2012 его художественный цикл «Времена года» был продемонстрирован и в Киеве. По данным исследования, проведенного по заказу Института медиамоделировоания «Перспектива», картины Виктора Севастьянова в 2012 г. продавались лучше всех работ украинских художников ХХ ст.

Уроженец Беляевского района Одесской области нынешний игрок «Динамо» Владимир Шепелев заслужил место в нашей сборной своим трудолюбием и заоблачным желанием достичь высот в футболе. Скромный, молчаливый, работящий полузащитник не гнушается черновой работы, впрочем, он может не только носить рояль, но и играть на нем. В апреле 2018 г. отметился победным голом в ворота «Шахтера», сполна проявив свои наилучшие качества: целеустремленность, сосредоточенность и умение поймать соперника на ошибке.

Как представить сборную одесситов в «Динамо» без двух настоящих легенд нашего футбола – Леонида Буряка и Владимира Мунтяна! Изысканная техника, идеальное видение поля, умение отдать последний пас, мощные удары с обеих ног – эти качества присущи и Леониду Иосифовичу, и Владимиру Федоровичу. Уроженца Котовска Владимир Мунтяна признали лучшим игроком бывшего СССР в 1969 г., а Леонид Буряк стал бронзовым призером Олимпиады-1976.

Заметную роль в послевоенном киевском «Динамо» играл воспитанник котовского футбола Анатолий Жиган. Мог сыграть как в центре защиты, так и в центре полузащиты. Мало заметный в креативе, он отличался мастерством в разрушении замыслов оппонентов. Возможно, ему немного не посчастливилось со временем, ведь Жиган пришел в «Динамо» в не лучшие для клуба времена, когда киевляне лишь чуть оправились после военного лихолетья. Вот и особых лавров Анатолий Иванович не снискал, и проиграл конкуренцию за место в символической сборной.

Золотомячное нападение

Конечно, по поводу места Игоря Беланова в сборной одесситов в киевском «Динамо» споров быть не может. Легендарный обладатель «Золотого мяча» имел молниеносную скорость, мощный удар, голевое чутье и горячее желание играть и забивать, время от времени заводил настоящую круговерть у ворот соперников. В 1985 г., перейдя из «Черноморца» в киевское «Динамо», Беланов нашел свою команду, но настоящим боевым крещением для него стал матч киевлян против «Спартака» в мае 1985 г. 100 000 зрителей на Республиканском (ныне – НСК «Олимпийский») тогда увидели рождение новой звезды европейского футбола: Игорь Иванович забил дважды, принеся победу своему новому клубу.

В пару к обладателю «Золотого мяча» поставлю Михаила Чаплыгина. В первые послевоенные годы этот уже в ту пору немолодой нападающий завоевал место в основе столичного клуба и время от времени отличался забитыми мячами. Его лучший матч, вероятно, в 1947 г. против «Зенита». В жестком поединке гол Чаплыгина на 83-й минуте внес перелом в игру, и в конце концов киевляне вышли победителями. На счету Чаплыгина и победный гол в выездном матче киевлян против московских «Крыльев Советов» в том же 1947 г.

Владислав Супряга? В сборную одесситов в «Динамо» пока что его не поставлю, однако искренне верю, что молодой чемпион мира U-21 реализует себя в большом футболе вообще и в киевском «Динамо» в частности. Вероятно, ныне у уроженца Одессы не самый лучший этап карьеры – то здесь, то там болельщицкое сообщество старается уязвить парня и откровенно злорадствует над его промашками. Что же, к успеху иногда идут и окольными путями. Но, несмотря ни на что, перечень игровых преимуществ у Супряги немалый. Еще бы их реализовать…

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Вклад уроженцев славного южного края в успехи «Динамо» разных лет немал. И в современном «Динамо» одесситы на видных ролях. Как правило, посланцы Южной Пальмиры привносят в традиционно силовой киевский футбол южную манеру повозиться с мячом, сыграть нестандартно, не забывая о зрителе. Симбиоз киевской футбольной школы и одесской импровизации на поле способен дать на выходе желаемый результат. Какой? Спросите хотя бы у одного из украинских обладателей «Золотого мяча», родившегося в Одессе.

Алексей РЫЖКОВ