ВИДЕО. 111 голов за сборную. Роналду стал лучшим бомбардиром в истории

В матче отбора ЧМ-2022 форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в ворота Ирландии, который стал историческим.

Это 110-й мяч игрока за национальную команду. Роналду вышел в единоличные лидеры по количеству голов на уровне сборных.

При этом сразу после этого гола Роналду оформил дубль и довел счет голов до 111.

Криштиану опередил иранца Али Даеи, у которого 109 голов.

𝐍𝐄𝐖 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃 🚩@Cristiano has now scored more goals than any other player in men’s international football history. 🐐 pic.twitter.com/wX5XcqcLaT