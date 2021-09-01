ВИДЕО. 111 голов за сборную. Роналду стал лучшим бомбардиром в истории

В матче отбора ЧМ-2022 форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в ворота Ирландии, который стал историческим.
Это 110-й мяч игрока за национальную команду. Роналду вышел в единоличные лидеры по количеству голов на уровне сборных.
При этом сразу после этого гола Роналду оформил дубль и довел счет голов до 111.
Криштиану опередил иранца Али Даеи, у которого 109 голов.
𝐍𝐄𝐖 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃 🚩@Cristiano has now scored more goals than any other player in men’s international football history. 🐐 pic.twitter.com/wX5XcqcLaT— Squawka Football (@Squawka) September 1, 2021
Источник — Sport.ua
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