ВИДЕО. 111 голов за сборную. Роналду стал лучшим бомбардиром в истории

Португалец вышел в единоличные лидеры

  • 01.09.2021 23:47
  • 1908 просмотров
  • 8 комментариев
ВИДЕО. 111 голов за сборную. Роналду стал лучшим бомбардиром в истории
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче отбора ЧМ-2022 форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в ворота Ирландии, который стал историческим.

Это 110-й мяч игрока за национальную команду. Роналду вышел в единоличные лидеры по количеству голов на уровне сборных.

При этом сразу после этого гола Роналду оформил дубль и довел счет голов до 111.

Криштиану опередил иранца Али Даеи, у которого 109 голов.

 

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    svetlog
    online
    svetlog, 02.09.2021 00:21
    +2
    ВЕЛИКИЙ!!!
    Нам очень повезло, больше полтора десятка лет видеть его игру!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 02.09.2021 00:09
    +3
    Красава
    Ссылка
    Виктор М
    online
    Виктор М, 02.09.2021 00:04
    +3
    Ну так, це ж не два вихода один на один не забивати...
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 02.09.2021 00:03
    -3
    Роман Порывай, 01.09.2021 23:55
    А ще став найкращим бомбардиром в усіх офіційних турнірах за версією RSSSF, наздогнавши Біцана (по 805 голів)
    Тю, наздогнав...
    Напомни, когда превзойдет!
    Ссылка
    Роман Порывай
    Роман Порывай, 01.09.2021 23:55
    +7
    А ще став найкращим бомбардиром в усіх офіційних турнірах за версією RSSSF, наздогнавши Біцана (по 805 голів)
    Ссылка
    umnuy2
    online
    umnuy2, 01.09.2021 23:54
    +8
    Вова Бойко, 01.09.2021 23:49
    Роналдіще!!!!! Маестро не старіє!!!!
    нереально крутой в футболе
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    Сергей Шец
    online
    Сергей Шец, 01.09.2021 23:52
    +9
    КОРОЛЬ!!! ни прибавить, ни отнять!....
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    Вова Бойко
    Вова Бойко, 01.09.2021 23:49
    +12
    Роналдіще!!!!! Маестро не старіє!!!!
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