ОФИЦИАЛЬНО. Кристиан Ромеро перешел из Аталанты в Тоттенхэм за €55 млн

Защитник Кристиан Ромеро официально перешел из итальянской «Аталанты» в английский «Тоттенхэм».

Клуб из Лондона подписал с 23-летним аргентинским футболистом контракт на 5 лет, до июня 2026 года. Защитник будет играть под 4-м номером.

Буквально перед трансфером в Англию «Аталанта» полностью выкупила контракт Кристиана Ромеро у «Ювентуса». В соответствии с договором от сентября 2020 года, клуб из Бергамо активировал опцию выкупа за 16 млн евро.

По данным журналиста Фабрицио Романо, «Шпоры» заплатили «Аталанте» за трансфер около 55 млн евро, хотя веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость защитника в 35 млн евро.

В прошлом сезоне Ромеро за «Аталанту» провел 42 матча, забил 3 гола и сделал 5 голевых передач.

✍️ We are delighted to announce the signing of @CutiRomero2 from Atalanta.



Welcome to Spurs, Cuti! 🇦🇷 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 6, 2021

🚨 JUST IN! New signing Romero, Gollini and Lo Celso together at Hotspur Way... pic.twitter.com/fdkvVwsWG8 — The Spurs Web ⚪️ (@thespursweb) August 6, 2021

Official and finally confirmed. Cristian Romero joins Tottenham on a permanent deal for €55m - contract until June 2026. He only wanted Spurs as Fabio Paratici already signed him at Juventus. ⚪️🇦🇷 #THFC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2021