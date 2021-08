ВИДЕО. Матч Монако в Чехии прервали из-за уханья зрителей в адрес хавбека

Поединок 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2021/22 между пражской «Спартой» и «Монако» (0:2) был на некоторое время остановлен из-за расизма со стороны болельщиков чешского клуба.

Футболисты «Монако» после гола хавбека Орельена Тчуамени сказали судье, что раздаются расистские выкрики в адрес автора гола, а именно – обезьянье уханье.

Судья Майкл Оливер на некоторое время остановил игру, по стадиону сделали голосовое предупреждение зрителям. Игроки «Монако» хотели уйти в раздевалку, но решили все-таки продолжить матч.

Shame on Sparta Prague fans for insulting Aurelien Tchouameni



For calling him monkey



I hope Uefa punishes Sparta Prague for their fans behaviour



Stay Strong Tchouameni pic.twitter.com/aOrZRoCybn