Спарта Прага
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Монако
03.08.2021 20:00

Спарта – Монако. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Встреча с явным фаворитом

  • 02.08.2021 15:38
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Спарта – Монако. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© asmonaco.com

Во вторник, 3-го августа, на стадионе «Дженерали Арена» в Праге (Чехия) состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местной «Спартой» и «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени. Арбитром встречи будет англичанин Майк Дин.

Победитель этого противостояния в следующем раунде квалификации может сыграть с донецким «Шахтером», если «горняки» пройдут бельгийский «Генк».

«Спарта»

 

Пражская команда уже преодолела одну стадию квалификации самого престижного клубного турнира Старого Света. Подопечные Павла Врбы прошли австрийский «Рапид». В первом матче в Австрии «красные» уступили, но взяли свое в родных стенах, отправив в ворота соперника два безответных мяча. Недооценивать «Спарту» нельзя, поскольку вторая команда по итогам прошлого сезона чемпионата Чехии является достаточно грозным соперником.

Команда Павла Врбы уже стартовала в новом сезоне чемпионата Чехии. И стартовала удачно – с двух побед. Сначала пражане в родных стенах победили «Сигму» из Оломоуца (3:2), а затем на выезде разгромили либерецкий «Слован» (5:0).

Отметим, что в составе «Спарты» сейчас выступает бывший защитник харьковского «Металлиста» словак Лукаш Штетина. При этом, он является основным игроком команды.

«Монако»

 

Для «монегасков» это будет первый официальный матч в сезоне. Они стартуют только с этой стадии сильнейшего европейского турнира, а чемпионат Франции начнется на выходных. «Монако» стартует 6 августа домашним матчем против «Нанта». До этого команда Нико Ковача проводила лишь товарищеские матчи. «Красно-белые» смогли победить австрийский «Зальцбург», бельгийский «Серкль Брюгге» и немецкий «Вольфсбург», но проиграли испанскому «Реалу Сосьедад».

Трансферное окно «Монако» прошло спокойно. Третья команда по итогам минувшего сезона французской Лиги 1 подписала вратаря Александера Нюбеля из «Баварии» и полузащитника Исмаила Якобса из «Кельна».

Ориентировочные составы

«Спарта»: Ницэ, Визнер, Штетина, Ханко, Хойер, Пешек, Павелка, Крейчи, Дочкал, Моберг-Карлссон, Гложек.

«Монако»: Нюбель, Бадиашиле, Бен Йеддер, Дисаси, Мартинш, Сидибе, Фабрегас, Головин, Тчуамени, Фолланд, Фофана.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.70 по линии Parimatch.

3 августа, вторник

«Спарта» – «Монако»
Прага. Стадион «Дженерали Арена». 20:00
ТВ-трансляция - Спорт1
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
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Источник — Sport.ua

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