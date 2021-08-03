Результаты Q3 ЛЧ. Монако выйдет на Шахтер? Вернидуб сыграл вничью

В Европе прошли первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

  • 03.08.2021 23:59
  • 3938 просмотров
  • 7 комментариев
Результаты Q3 ЛЧ. Монако выйдет на Шахтер? Вернидуб сыграл вничью
© ФК Монако

В Европе прошли первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Донецкий «Шахтер» выиграл на выезде у бельгийского «Генка» (2:1). Решающий гол забил бразилец Алан Патрик.

ПСВ и «Монако» одержали убедительные победы и почти решили задачу выхода в Q4. Кстати, именно «Монако» может стать следующим соперником «горняков» в последнем раунде квалификации ЛЧ.

«Шериф» из Молдовы под руководством Юрия Вернидуба сыграл вничью против «Црвены Звезды» из Сербии (1:1).

Украинец Игорь Пластун вышел в основе за болгарский «Лудогорец» в игре против команды «Олимпиакос» из Греции (1:1).

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Лига чемпионов 2021/22

3-й раунд квалификации

Первые матчи, 3 августа

20:00. Мальме (Швеция) – Рейнджерс (Шотландия)  2:1

Голы: Риекс, 47, Бирманчевич, 48 – Дэвис, 90+5.

20:00. Спарта Прага (Чехия)  Монако (Франция) – 0:2

Голы: Тчуамени, 37, Фолланд, 59.

21:00. Генк (Бельгия)  Шахтер Донецк (Украина)  1:2

Голы: Онуачу, 39 – Тете, 63 (пен), Алан Патрик, 81.

21:00. ПСВ (Нидерланды)  Мидтьюлланд (Дания)  – 3:0

Голы: Мадуэке, 19, Гетце, 29, Гакпо, 32.

21:00. ЧФР Клуж (Румыния)  Янг Бойз (Швейцария) – 1:1

Голы: Манеа, 4 – Сьерро, 90+3.

22:00. Олимпиакос (Греция) – Лудогорец (Болгария) – 1:1

Голы: Камара, 87 – Десподов, 50.

22:00. Црвена Звезда (Сербия) – Шериф (Молдова) – 1:1

Голы: Диони, 45+1 – Кастаньеда, 33.

Квалификация Q3 ЛЧ

Квалификация Q4 ЛЧ

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    adidas77
      adidas77, 04.08.2021 00:31
    +3
    New Zealander, 04.08.2021 00:11
    А ты хочешь чтобы было столько украинцев, как у Динамо? Но тогда и результат и игра будут такими же как у ДК. Нафиг нам нужен этот позор?
    Чудо, ты забыло кто Чемпион Страны?
    Кто тогда твои кротяры?
    Ссылка
    New Zealander
      New Zealander, 04.08.2021 00:11
    -8
    zzg77, 04.08.2021 00:10
    Глянул состав Шерифа - в основе НИ ОДНОГО молдованина, жесть! А у Шахтёра аж два украинца, основа сборной Украины.
    А ты хочешь чтобы было столько украинцев, как у Динамо? Но тогда и результат и игра будут такими же как у ДК. Нафиг нам нужен этот позор?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.08.2021 00:10
    0
    Серега Кукалец, 04.08.2021 00:02
    Почему на сайте наши команды постоянно в середине списка? Их постоянно нужно выискивать. С кем играет Ворскла, Шахтер, почему не на первых строчках? И зчем показывать чемп росии? Его кто-нибудь обсуждает? Но эти моменты раздражают
    ворскла уже "наигралась"
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 04.08.2021 00:10
    +1
    Глянул состав Шерифа - в основе НИ ОДНОГО молдованина, жесть! А у Шахтёра аж два украинца, основа сборной Украины.
    Ссылка
    Серега Кукалец
      Серега Кукалец, 04.08.2021 00:02
    +3
    Почему на сайте наши команды постоянно в середине списка? Их постоянно нужно выискивать. С кем играет Ворскла, Шахтер, почему не на первых строчках? И зчем показывать чемп росии? Его кто-нибудь обсуждает? Но эти моменты раздражают
    Ссылка
    Дмитрий Иванов
      Дмитрий Иванов, 04.08.2021 00:00
    0
    Интересный заголовок. Может так получится, что жеребьёвку ЛЕ придётся смотреть
    Ссылка
    Andy Chak
      Andy Chak, 03.08.2021 23:34
    +1
    Шериф і Лудогорєц станом на 73 хвилину реально дивують граючи на виїзді, ставки горять, блін)))
    Ссылка
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