Впервые с 1992 года. Дания установила рекорд в истории Евро

Сборная Дании обыграла Чехию со счетом 2:1 и впервые с 1992 года вышла в полуфинал чемпионата Европы.

Датчане установили рекорд в истории Евро по временному промежутку между своими полуфиналами - сборная ждала возвращения в 1/2 финала 29 лет.

Любопытно, что на Евро-1992 Дания приехала в последний момент, заменив Югославию, и выиграла турнир.



1992 - Denmark have reached the semi-final stage of the European Championship for the first time since 1992, with their 29 year gap between last four appearances the longest in the history of the competition. Patience. #CZEDEN #EURO2020