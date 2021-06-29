ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити продлил контракт с Фернандиньо

Ветеран продолжит выступать за английский клуб

  • 29.06.2021 12:31
  • 978 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити продлил контракт с Фернандиньо
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» сохранил в составе ветерана. Клуб официально объявил о продлении контракта с Фернандиньо.

36-летний бразильский футболист подписал однолетнее соглашение.

Напомним, что Фернандиньо является капитаном «Манчестер Сити» и защищает цвета клуба с 2013 года.

В сезоне 2020/21 бразилец сыграл 21 матч в АПЛ и отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов установить новый трансферный рекорд АПЛ.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Mikola12
    online
      Mikola12, 29.06.2021 13:03
    0
    Покажите эту новость дерьмолаю.
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    Sport
    online
      Sport, 29.06.2021 12:43
    0
    Вот что значит прошел суровую школу в молодости.
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    Mikola12
    online
      Mikola12, 29.06.2021 13:03
    0
    Покажите эту новость дерьмолаю.
    Ссылка
    Sport
    online
      Sport, 29.06.2021 12:43
    0
    Вот что значит прошел суровую школу в молодости.
    Ссылка
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