ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити продлил контракт с Фернандиньо

«Манчестер Сити» сохранил в составе ветерана. Клуб официально объявил о продлении контракта с Фернандиньо.

36-летний бразильский футболист подписал однолетнее соглашение.

Напомним, что Фернандиньо является капитаном «Манчестер Сити» и защищает цвета клуба с 2013 года.

В сезоне 2020/21 бразилец сыграл 21 матч в АПЛ и отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов установить новый трансферный рекорд АПЛ.

