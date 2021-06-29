ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити продлил контракт с Фернандиньо

«Манчестер Сити» сохранил в составе ветерана. Клуб официально объявил о продлении контракта с Фернандиньо.
36-летний бразильский футболист подписал однолетнее соглашение.
Напомним, что Фернандиньо является капитаном «Манчестер Сити» и защищает цвета клуба с 2013 года.
В сезоне 2020/21 бразилец сыграл 21 матч в АПЛ и отдал 2 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов установить новый трансферный рекорд АПЛ.
𝗙𝗘𝗥𝗡𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟮! 🎉— Manchester City (@ManCity) June 29, 2021
We're delighted that @fernandinho has extended his contract at the Club! 💙
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Источник — Sport.ua
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