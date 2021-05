ОФИЦИАЛЬНО. Неймар продлил контракт с ПСЖ

ПСЖ официально объявил о продлении контракта с Неймаром на три года. Новое соглашение с 29-летним бразильским форвардом рассчитано до лета 2025 года.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что контракт будет рассчитан до лета 2026 года. Зарплата Неймара составит 30 миллионов евро в год плюс бонусы.

«Я рад продолжить свое приключение с ПСЖ. Я очень счастлив в Париже и горд быть частью команды, работать с этими игроками, прекрасным тренером и быть частью истории клуба», - заявил Неймар.

Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года из «Барселоны». В нынешнем сезоне на счету форварда 15 голов и 10 ассистов в 27 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

.@PSG_English is delighted to announce that @neymarjr has signed a contract extension for a further three seasons until 30 June 2025.



🤙❤️💙 #NeymarJr2025 https://t.co/gqRfaWhuJt