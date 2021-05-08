ОФИЦИАЛЬНО. Неймар продлил контракт с ПСЖ

Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года

  • 08.05.2021 15:53
  • 1297 просмотров
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Неймар продлил контракт с ПСЖ
© ПСЖ. Неймар

ПСЖ официально объявил о продлении контракта с Неймаром на три года. Новое соглашение с 29-летним бразильским форвардом рассчитано до лета 2025 года.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что контракт будет рассчитан до лета 2026 года. Зарплата Неймара составит 30 миллионов евро в год плюс бонусы.

«Я рад продолжить свое приключение с ПСЖ. Я очень счастлив в Париже и горд быть частью команды, работать с этими игроками, прекрасным тренером и быть частью истории клуба», - заявил Неймар.

Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года из «Барселоны». В нынешнем сезоне на счету форварда 15 голов и 10 ассистов в 27 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

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Источник — ФК ПСЖ

(5 голосов)

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Комментарии
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 08.05.2021 16:33
    0
    Это конец карьеры Неймара! Свой талант, Неймар уничтожил своими руками.
    Ссылка
    KOT
    online
      KOT, 08.05.2021 16:26
    +2
    Ну теперь с карьерой можешь попрощаться, лучше Рона или Месси ему не стать.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 08.05.2021 16:25
    -1
    Ну понятно, у Барсы на него денег нету! А другим он походу и даром не нужен...
    Ссылка
    KOT
    online
      KOT, 08.05.2021 16:26
    +2
    Ну теперь с карьерой можешь попрощаться, лучше Рона или Месси ему не стать.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 08.05.2021 16:33
    0
    Это конец карьеры Неймара! Свой талант, Неймар уничтожил своими руками.
    Ссылка
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