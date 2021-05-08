Известна зарплата Неймара по новому контракту с ПСЖ

Как уже сообщалось ранее, Неймар продлит свой контракт с ПСЖ до июня 2026 года. Теперь же авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо раскрыл подробности нового соглашения бразильского форварда с клубом.

Зарплата Неймар будет составлять 30 миллионов евро в год «чистыми» (после уплаты налогов) плюс бонусы. Огромный бонус предусмотрен за победу ПСЖ в Лиге чемпионов.

Официальное объявление о продлении контракта ожидается уже в ближайшее время, скорее всего, уже сегодня.