Известна зарплата Неймара по новому контракту с ПСЖ

Как уже сообщалось ранее, Неймар продлит свой контракт с ПСЖ до июня 2026 года. Теперь же авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо раскрыл подробности нового соглашения бразильского форварда с клубом.
Зарплата Неймар будет составлять 30 миллионов евро в год «чистыми» (после уплаты налогов) плюс бонусы. Огромный бонус предусмотрен за победу ПСЖ в Лиге чемпионов.
Официальное объявление о продлении контракта ожидается уже в ближайшее время, скорее всего, уже сегодня.
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Источник — Twitter
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