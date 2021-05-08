Неймар продлит контракт с ПСЖ до 2026 года

Парижане договорились о новом соглашении со своим лидером

  • 08.05.2021 13:33
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Неймар продлит контракт с ПСЖ до 2026 года
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский нападающий Неймар продлит свой контракт с ПСЖ. Официальное объявление об этом состоится уже сегодня, 8 мая.

Как сообщает L'Equipe, соглашение 29-летнего футболиста будет рассчитано до 2026 года.

Действующий контракт Неймара с ПСЖ истекает в июне 2022 года.

В нынешнем сезоне на счету Неймара 15 голов и 10 ассистов в 27 матчах за ПСЖ во всех турнирах. 

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Источник — L'Equipe

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