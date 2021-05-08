Неймар продлит контракт с ПСЖ до 2026 года

Бразильский нападающий Неймар продлит свой контракт с ПСЖ. Официальное объявление об этом состоится уже сегодня, 8 мая.

Как сообщает L'Equipe, соглашение 29-летнего футболиста будет рассчитано до 2026 года.

Действующий контракт Неймара с ПСЖ истекает в июне 2022 года.

В нынешнем сезоне на счету Неймара 15 голов и 10 ассистов в 27 матчах за ПСЖ во всех турнирах.