Неймар продлит контракт с ПСЖ до 2026 года

Бразильский нападающий Неймар продлит свой контракт с ПСЖ. Официальное объявление об этом состоится уже сегодня, 8 мая.
Как сообщает L'Equipe, соглашение 29-летнего футболиста будет рассчитано до 2026 года.
Действующий контракт Неймара с ПСЖ истекает в июне 2022 года.
В нынешнем сезоне на счету Неймара 15 голов и 10 ассистов в 27 матчах за ПСЖ во всех турнирах.
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Источник — L'Equipe
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