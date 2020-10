ФОТО. В полном тумане! Сассуоло и Торино устроили триллер

23 октября в чемпионате Италии состоялся стартовый матч 5-го тура.

«Сассуоло» и «Торино» устроили триллер, забив по три гола друг другу (3:3). Игра проходила при полном тумане. 5 голов было забито за последние 20 минут игры.

Серия A. 5-й тур

«Сассуоло» – «Торино» – 3:3

Голы: Джуричич, 71, Кирикеш, 84, Капуто, 85 – Линетти, 33, Белотти, 77, Лукич, 79.

«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш, Каан Айхан (Мерт Мюлдюр, 61), Кирьякопулос (Рожериу, 74), Феррари, Джуричич (Траоре, 90), Лопес (Бурабия, 62), Локателли, Капуто, Берарди, Распадори (Бога, 62).

«Торино»: Сиригу, Родригес (Ансальди, 90), Войвода (Синго, 62), Лянко, Бремер, Ринкон (Сегре, 89), Мейте, Линетти, Лукич, Верди (Нкулу, 74), Белотти.

Предупреждения: Войвода, 27. Феррари, 59. Ринкон, 73. Берарди, 78.

Судья: Гвида (Италия).

Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».

If Stephen King directed a football match 🧐



Sassuolo Vs. Torino A.K.A. The Mist (2020)



Also this match has been WILD -- 5 goals in the 2nd half tied 3-3 with 5 mins left pic.twitter.com/ZaVVX1gmR7