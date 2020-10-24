Сассуоло – Торино – 3:3. Футбол в тумане. Видео голов и обзор матча

23 октября в чемпионате Италии состоялся стартовый матч 5-го тура. «Сассуоло» и «Торино» устроили триллер, забив по три гола друг другу (3:3). Игра проходила при полном тумане. 5 голов было забито за последние 20 минут игры.
Смотрите видео голов и обзор матча «Сассуоло» – «Торино» – 3:3
Голы: Джуричич, 71, Кирикеш, 84, Капуто, 85 – Линетти, 33, Белотти, 77, Лукич, 79.
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Франческо Капуто (Сассуоло).
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Влад Кирикеш (Сассуоло).
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Саша Лукич (Торино).
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Андреа Белотти (Торино).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Филип Джуричич (Сассуоло).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Кароль Линетты (Торино).
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Источник — YouTube
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