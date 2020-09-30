ВИДЕО. Приспичило. Дайер убежал с поля во время матча Тоттенхэма с Челси

Наставник «шпор» Жозе Моуриньо ничего не понял и погнался вслед за игроком

  • 30.09.2020 05:57
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ВИДЕО. Приспичило. Дайер убежал с поля во время матча Тоттенхэма с Челси
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Во время матча 4-го раунда Кубка английской лиги между «Тоттенхэмом» и «Челси» (1:1, пен – 5:4) случился необычный эпизод.

На 77-й минуте хавбек «Тоттенхэма» Эрик Дайер неожиданно убежал с поля, хотя никакой замены не было объявлено.

Наставник «шпор» Жозе Моуринью ничего не понял и погнался вслед за футболистом.

Вскоре Дайер вернулся на поле, а после игры выложил фото унитаза в соцсетях и подписал: «Настоящий герой матча».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The real M.O.M

Публикация от Eric Dier (@ericdier15)

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Источник — Twitter

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