ВИДЕО. Приспичило. Дайер убежал с поля во время матча Тоттенхэма с Челси

Во время матча 4-го раунда Кубка английской лиги между «Тоттенхэмом» и «Челси» (1:1, пен – 5:4) случился необычный эпизод.
На 77-й минуте хавбек «Тоттенхэма» Эрик Дайер неожиданно убежал с поля, хотя никакой замены не было объявлено.
Наставник «шпор» Жозе Моуринью ничего не понял и погнался вслед за футболистом.
Вскоре Дайер вернулся на поле, а после игры выложил фото унитаза в соцсетях и подписал: «Настоящий герой матча».
Jose Mourinho was NOT happy when Eric Dier ran to the toilet during the match 🚽— Goal (@goal) September 29, 2020
So he ran after him! 🤣#TOTCHE
🎥 @DAZN_CA pic.twitter.com/WBaEn2hK11
Источник — Twitter
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