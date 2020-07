Жозе на обочине. Моуриньо уже ничего не способен дать футболу

В документальном фильме Take The Ball Pass The Ball, выпущенном в ноябре 2018 года и посвященном успехам «Барселоны» под руководством Хосепа Гвардиолы, есть несколько весьма увлекательных историй, достаточно полно раскрывающих философию этого тренера.

Одна из них связана с украинцем Дмитрием Чигринским, которого «блаугранас» за 25 миллионов евро подписали у «Шахтера» летом 2009 года, но спустя всего лишь сезон продали обратно «горнякам» уже за 15 миллионов. Украинский легионер провел крайне немного матчей за «Барселону», и его справедливо включают в когорту главных провалов Гвардиолы за карьеру тренера.

В указанном фильме о Чигринском любопытную историю рассказывает экс-нападающий «Барселоны» тех времен Тьерри Анри: «Мы играли против «Осасуны» на выезде. Памплонская команда не очень хорошо обороняла центральную зону поля. Их полузащитник, ответственный за позицию, не был на уровне. В тот день в стартовом составе вышел Чигринский, у которого была отличная способность выдать длинный пас с правой или левой ноги. Мы собирались играть так, что центральные защитники должны были отдавать передачи на Хави. Всякий раз, когда мы переходили в атаку, Хави был в нужной зоне, чтобы обеспечить взаимодействие обороны и атаки. Но что было забавным в тот день, так это то, что Чигринский дважды длинными передачами находил впереди Златана Ибрагимовича. И это получалось опасно, ведь швед почти оказывался один на один с вратарем соперника. Но Пеп заменил Чигринского, потому что тот не уважал принципы ведения игры. Тренер изучал соперника, и просил нас играть определенным образом».

Слова Анри дают представление о том, насколько сложным может быть футбол на топ-уровне, а также подчеркивают бескомпромиссность взглядов на игру со стороны Гвардиолы. Благодаря своим принципам Пеп сотворил революцию в «Барселоне», а впоследствии творил чудеса и добивался успеха в «Баварии» и «Манчестер Сити».

Удачная карьера Гвардиолы в «Барселоне» заставляет вспомнить еще одну давнишнюю историю, широко обсуждаемую в закулисье футбола. Поговаривают, что в 2008 году, когда каталонцы всерьез подыскивали нового главного тренера, в конечном итоге в их списке оказалось два ключевых кандидата: Гвардиола и Моуриньо.

Очевидным выбором на тот момент казался Моуриньо, который за несколько месяцев до этого как раз прекратил трудовые отношения с «Челси», где за три сезона добыл два титула чемпиона Премьер-лиги. Однако в итоге весьма неожиданно выбор боссов «блаугранас» пал на Гвардиолу – тренера, который не имел серьезного опыта на уровне первой команды, работав ранее только с дублем «Барселоны».

Тот выбор в пользу Гвардиолы на первый взгляд казался нелогичным. В «Барсе» отдали предпочтение малоизвестному специалисту на фоне информации о возможном назначении коуча, который в то время находился на пике карьеры и славы. Шанс, что Моуриньо сделал бы каталонцев успешными, безусловно, не столь и мал, однако крайне маловероятно, что «блаугранас» стали бы таким же феноменом в мире футбола, которым их впоследствии создал Гвардиола.

«Барселона» и до Моуриньо была хорошо знакома с прагматичной тактикой, преимущество которой отдавал «Особенный». В 1/8 финала Лиги чемпионов-2004/05 задумки португальца сработали, когда «Челси» по сумме двух матчей оставил за бортом турнира «Барселону», а впоследствии сумел добраться до полуфинала.

Но тогда, в 2008-м, в «Барселоне» посчитали, что команде нужен человек, способный поддерживать идеалистическую футбольную философию легендарного Йохана Кройфа. Несмотря на то, что часть руководства «блаугранас» выступала за назначение Моуриньо, полагая, что португальцу удастся достичь мгновенных результатов, в конце концов перевесили козыри в пользу Гвардиолы, и «Барселона» продолжила делать ставку на яркий, смелый и доминантный подход в футболе.

Моуриньо после срыва варианта с «Барсой» не остался внакладе – он возглавил «Интер», с которым выиграл Лигу чемпионов и два титула чемпиона Италии. Затем «Особенный» неплохо поработал с «Реалом», да и вернувшись в «Челси» успел выиграть с «синими» еще один титул чемпиона Премьер-лиги…

Однако в 32-м туре чемпионата Англии-2019/20 произошло событие, красноречиво указывающее на различия в дальнейших карьерных траекториях Гвардиолы и Моуриньо. В один день «Манчестер Сити» Пепа добыл убедительную победу над чемпионом «Ливерпулем» (4:0), а «Тоттенхэм» Жозе бесславно уступил «Шеффилд Юнайтед» (1:3) и практически выбыл из гонки за место в Лиге чемпионов на следующий сезон.



В последнее время между успехами команд Гвардиолы и Моуриньо наблюдается все более и более резкий контраст. Прошло уже три года с тех пор, как португалец в последний раз выигрывал какой-либо турнир – Лигу Европы с «Манчестер Юнайтед», - и пять лет с момента его последнего триумфа в Премьер-лиге… Для топ-тренера современности это крайне мало, да и есть стойкое ощущение, что «Особенный» уже банально не тянет на этот статус – в фаворе сейчас совсем иные специалисты: и если Гвардиола остается наверху, а вместе с ним в зените славы ныне буквально расцветает карьера Юргена Клоппа, то вот о Моуриньо подобного не скажешь. Его стиль и тенденции работы все чаще и чаще кажутся специалистам откровенно устаревшими и неэффективными…

Если в начале своей карьеры Моуриньо, словно грибы после дождя, собирал многочисленные титулы во всех своих клубах, в том числе и регулярно «наводя шорох» в Лиге чемпионов, то сейчас топ-трофей континента кажется все более и более далеким от португальца.

В свое время «Особенный» сделал себе имя в футболе со стороны андердога. После того, как его «Порту» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 в 2004 году в рамках Лиги чемпионов, разгневанный коуч «красных дьяволов» Алекс Фергюсон пожаловался на несправедливое, по его мнению, удаление Роя Кина, из-за чего ирландец не сумел сыграть в ответном матче, а «Юнайтед» вылетели из турнира.

«Я понимаю, почему он был столь эмоционален», - прокомментировал тогдашнее поведение Фергюсона Моуриньо. «Вам тоже было бы не по себе, если бы в матче вашей команды доминировал соперник, чья суммарная трансферная стоимость не превышает 10% бюджета вашего клуба».

Спустя 16 лет все кардинально изменилось: на месте тогдашнего Моуриньо оказался коуч «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер, а вот роль Фергсюсона после поражения «Тоттенхэма» от «клинков» на себя примерил уже сам «Особенный», заговоривший о несправедливости, в том числе и через решения VAR («Мы не можем умирать психологически из-за решений Майкла Оливера, который отвечал за VAR. Мы владели мячом во втором тайме, но у нас не было шансов изменить ход встречи», - заявил после поражения от «Шеффилд Юнайтед» Моуриньо).

