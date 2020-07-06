Жозе на обочине. Моуриньо уже ничего не способен дать футболу

Пик карьеры «Особенного» далеко позади, впору всерьез задуматься о написании мемуаров…

  • 06.07.2020 13:51
  • 297 просмотров
  • 0 комментариев
Жозе на обочине. Моуриньо уже ничего не способен дать футболу
© Твиттер Тоттенхэма. Жозе Моуриньо

В документальном фильме Take The Ball Pass The Ball, выпущенном в ноябре 2018 года и посвященном успехам «Барселоны» под руководством Хосепа Гвардиолы, есть несколько весьма увлекательных историй, достаточно полно раскрывающих философию этого тренера.

Одна из них связана с украинцем Дмитрием Чигринским, которого «блаугранас» за 25 миллионов евро подписали у «Шахтера» летом 2009 года, но спустя всего лишь сезон продали обратно «горнякам» уже за 15 миллионов. Украинский легионер провел крайне немного матчей за «Барселону», и его справедливо включают в когорту главных провалов Гвардиолы за карьеру тренера.

Читайте также: 7 главных трансферных промахов Пепа Гвардиолы 

В указанном фильме о Чигринском любопытную историю рассказывает экс-нападающий «Барселоны» тех времен Тьерри Анри: «Мы играли против «Осасуны» на выезде. Памплонская команда не очень хорошо обороняла центральную зону поля. Их полузащитник, ответственный за позицию, не был на уровне. В тот день в стартовом составе вышел Чигринский, у которого была отличная способность выдать длинный пас с правой или левой ноги. Мы собирались играть так, что центральные защитники должны были отдавать передачи на Хави. Всякий раз, когда мы переходили в атаку, Хави был в нужной зоне, чтобы обеспечить взаимодействие обороны и атаки. Но что было забавным в тот день, так это то, что Чигринский дважды длинными передачами находил впереди Златана Ибрагимовича. И это получалось опасно, ведь швед почти оказывался один на один с вратарем соперника. Но Пеп заменил Чигринского, потому что тот не уважал принципы ведения игры. Тренер изучал соперника, и просил нас играть определенным образом».

Слова Анри дают представление о том, насколько сложным может быть футбол на топ-уровне, а также подчеркивают бескомпромиссность взглядов на игру со стороны Гвардиолы. Благодаря своим принципам Пеп сотворил революцию в «Барселоне», а впоследствии творил чудеса и добивался успеха в «Баварии» и «Манчестер Сити».

Удачная карьера Гвардиолы в «Барселоне» заставляет вспомнить еще одну давнишнюю историю, широко обсуждаемую в закулисье футбола. Поговаривают, что в 2008 году, когда каталонцы всерьез подыскивали нового главного тренера, в конечном итоге в их списке оказалось два ключевых кандидата: Гвардиола и Моуриньо.

Очевидным выбором на тот момент казался Моуриньо, который за несколько месяцев до этого как раз прекратил трудовые отношения с «Челси», где за три сезона добыл два титула чемпиона Премьер-лиги. Однако в итоге весьма неожиданно выбор боссов «блаугранас» пал на Гвардиолу – тренера, который не имел серьезного опыта на уровне первой команды, работав ранее только с дублем «Барселоны».

Тот выбор в пользу Гвардиолы на первый взгляд казался нелогичным. В «Барсе» отдали предпочтение малоизвестному специалисту на фоне информации о возможном назначении коуча, который в то время находился на пике карьеры и славы. Шанс, что Моуриньо сделал бы каталонцев успешными, безусловно, не столь и мал, однако крайне маловероятно, что «блаугранас» стали бы таким же феноменом в мире футбола, которым их впоследствии создал Гвардиола.

«Барселона» и до Моуриньо была хорошо знакома с прагматичной тактикой, преимущество которой отдавал «Особенный». В 1/8 финала Лиги чемпионов-2004/05 задумки португальца сработали, когда «Челси» по сумме двух матчей оставил за бортом турнира «Барселону», а впоследствии сумел добраться до полуфинала.

Но тогда, в 2008-м, в «Барселоне» посчитали, что команде нужен человек, способный поддерживать идеалистическую футбольную философию легендарного Йохана Кройфа. Несмотря на то, что часть руководства «блаугранас» выступала за назначение Моуриньо, полагая, что португальцу удастся достичь мгновенных результатов, в конце концов перевесили козыри в пользу Гвардиолы, и «Барселона» продолжила делать ставку на яркий, смелый и доминантный подход в футболе.

Моуриньо после срыва варианта с «Барсой» не остался внакладе – он возглавил «Интер», с которым выиграл Лигу чемпионов и два титула чемпиона Италии. Затем «Особенный» неплохо поработал с «Реалом», да и вернувшись в «Челси» успел выиграть с «синими» еще один титул чемпиона Премьер-лиги…

Однако в 32-м туре чемпионата Англии-2019/20 произошло событие, красноречиво указывающее на различия в дальнейших карьерных траекториях Гвардиолы и Моуриньо. В один день «Манчестер Сити» Пепа добыл убедительную победу над чемпионом «Ливерпулем» (4:0), а «Тоттенхэм» Жозе бесславно уступил «Шеффилд Юнайтед» (1:3) и практически выбыл из гонки за место в Лиге чемпионов на следующий сезон.


Твиттер Шеффилд Юнайтед

В последнее время между успехами команд Гвардиолы и Моуриньо наблюдается все более и более резкий контраст. Прошло уже три года с тех пор, как португалец в последний раз выигрывал какой-либо турнир – Лигу Европы с «Манчестер Юнайтед», - и пять лет с момента его последнего триумфа в Премьер-лиге… Для топ-тренера современности это крайне мало, да и есть стойкое ощущение, что «Особенный» уже банально не тянет на этот статус – в фаворе сейчас совсем иные специалисты: и если Гвардиола остается наверху, а вместе с ним в зените славы ныне буквально расцветает карьера Юргена Клоппа, то вот о Моуриньо подобного не скажешь. Его стиль и тенденции работы все чаще и чаще кажутся специалистам откровенно устаревшими и неэффективными…

Если в начале своей карьеры Моуриньо, словно грибы после дождя, собирал многочисленные титулы во всех своих клубах, в том числе и регулярно «наводя шорох» в Лиге чемпионов, то сейчас топ-трофей континента кажется все более и более далеким от португальца.

В свое время «Особенный» сделал себе имя в футболе со стороны андердога. После того, как его «Порту» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 в 2004 году в рамках Лиги чемпионов, разгневанный коуч «красных дьяволов» Алекс Фергюсон пожаловался на несправедливое, по его мнению, удаление Роя Кина, из-за чего ирландец не сумел сыграть в ответном матче, а «Юнайтед» вылетели из турнира.

«Я понимаю, почему он был столь эмоционален», - прокомментировал тогдашнее поведение Фергюсона Моуриньо. «Вам тоже было бы не по себе, если бы в матче вашей команды доминировал соперник, чья суммарная трансферная стоимость не превышает 10% бюджета вашего клуба».

Спустя 16 лет все кардинально изменилось: на месте тогдашнего Моуриньо оказался коуч «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер, а вот роль Фергсюсона после поражения «Тоттенхэма» от «клинков» на себя примерил уже сам «Особенный», заговоривший о несправедливости, в том числе и через решения VAR («Мы не можем умирать психологически из-за решений Майкла Оливера, который отвечал за VAR. Мы владели мячом во втором тайме, но у нас не было шансов изменить ход встречи», - заявил после поражения от «Шеффилд Юнайтед» Моуриньо).

 

 

Союз «шпор» и Моуриньо изначально выглядел любопытно. Хотя «Тоттенхэм», очевидно, был далеко не столь успешным, как «Барселона», но эта команда также играла в яркий атакующий футбол. Некоторые бывшие тренеры, которые пытались привить «шпорам» оборонительный стиль ведения игры, обычно не добивались успеха. Например, в 2004 году Жак Сантини в «Тоттенхэме» начал делать ставку на то, что впоследствии в прессе назвали «скучным футболом». Француз продержался на своей должности всего 13 матчей…

Именно поэтому пришедший на смену Сантини голландец Мартин Йол много говорил о важности игры в «приятный, атакующий футбол». Практически все следующие наставники «шпор» разделяли это убеждение, вплоть до минувшего сезона, когда команда Маурисио Почеттино оказалась вовлечена в, пожалуй, два самых захватывающих матча Лиги чемпионов – против «Манчестер Сити» (3:4) и «Аякса» (3:2).

Тем не менее, после нерадостного начала кампании-2019/20 руководитель «Тоттенхэма» Даниэль Леви решил, что клубу дальше не по пути с Почеттино. Аргентинец был отправлен в отставку, а на его место вскоре и пришел Жозе Моуриньо. Впрочем, спустя 13 месяцев после игры «шпор» в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля», «Тоттенхэм» ныне выглядит лишь бледной тенью себя прошлогоднего. Кроме того, не стоит исключать, что по итогам этого сезона лондонцы и вовсе впервые за более чем десятилетие останутся без путевки в еврокубки…

Конечно, не стоит сбрасывать вину за результаты с таких игроков, как Деле Алли, или Танги Ндомбеле, который минувшим летом стал рекордной покупкой в истории клуба, однако и роль Моуриньо во всей этой истории виднеется далеко не в лучшем плане. У «Особенного» в последние годы, кажется, развилась привычка получать минимум отдачи от футболистов, которые способны на значительно большее. Это отчетливо прослеживалось еще до «Тоттенхэма» - в «Челси» и «Манчестер Юнайтед»…

И если раньше португалец находил оправдания в отсутствии ключевых игроков команды, таких как Харри Кейн или Сон Хын Мин, то в минувший четверг на «Брамолл Лейн» лондонцы выглядели откровенно невыразительно даже с лидерами в составе… «Тоттенхэм» Моуриньо ныне куда больше похож на страдальца, чрезмерно зависящего от качества игры Харри Кейна и длинных забросов на него. А это как раз и есть тот стиль футбола, который Гвардиола еще более десяти лет назад каленым железом выжигал из игры «Барселоны». Но для 57-летнего Моуриньо, кажется, уже слишком поздно меняться. Он успел забронзоветь в истории и, возможно, этого для него вполне достаточно. В конце концов, кто сказал, что сеу Жозе ставил перед собой задачу обязательно стать лучшим тренером всех времен и народов?..

Алексей СЛИВЧЕНКО

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности