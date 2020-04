Карантин в Великобритании не помешал главному тренеру «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо лично поздравить своего подопечного, Деле Алли, с днем рождения. Он сделал это через дорогу, на безопасном расстоянии от именинника:

Jose Mourinho wished Dele Alli a personal happy birthday after spotting Dele across the road while out for a stroll. Mourinho kept his distance whilst doing so. pic.twitter.com/VCRIprTge3