Карантин в Великобритании не помешал главному тренеру «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо лично поздравить своего подопечного, Деле Алли, с днем рождения. Он сделал это через дорогу, на безопасном расстоянии от именинника:
Jose Mourinho wished Dele Alli a personal happy birthday after spotting Dele across the road while out for a stroll. Mourinho kept his distance whilst doing so. pic.twitter.com/VCRIprTge3— The Spurs Web ⚪️ (@thespursweb) April 11, 2020
Ранее Моуриньо нарушил правила карантина.
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Источник — Twitter
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