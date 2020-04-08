Жозе МОУРИНЬО: «Я согласен с тем, что нарушил карантин»

Главный тренер «Тоттенхэм» Жозе Моуриньо признал, что он незаконно присутствовал на импровизированной тренировке с игроками клуба в северном Лондоне.

Португальский наставник нарушил постановления британского правительства, которые разрешают людям заниматься на открытом воздухе во время пандемии коронавируса только с членами их семьи.

Моуриньо отметил: «Я согласен с тем, что мои действия не соответствовали государственному протоколу, и мы должны иметь контакты только с членами нашего домашнего хозяйства. Очень важно, чтобы мы все выполняли свою роль и следовали советам правительства, чтобы поддержать наших героев в Национальной службе здравоохранения и спасения жизней».

Моуринью настаивает на том, что он придерживался дистанции, когда с Танги Ндомбеле и двумя другими игроками находился на тренировке. На одном из фото игроки «Шпор», Дэвинсон Санчес и Райан Сессеньон, были изображены бегущими вместе, не соблюдая требования двухметровой дистанции.