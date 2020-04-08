Жозе МОУРИНЬО: «Я согласен с тем, что нарушил карантин»

Португальский коуч незаконно присутствовал на импровизированной тренировке

  • 08.04.2020 17:42
  • 415 просмотров
  • 0 комментариев
Жозе МОУРИНЬО: «Я согласен с тем, что нарушил карантин»
© Twitter

Главный тренер «Тоттенхэм» Жозе Моуриньо признал, что он незаконно присутствовал на импровизированной тренировке с игроками клуба в северном Лондоне.

Португальский наставник нарушил постановления британского правительства, которые разрешают людям заниматься на открытом воздухе во время пандемии коронавируса только с членами их семьи.

Моуриньо отметил: «Я согласен с тем, что мои действия не соответствовали государственному протоколу, и мы должны иметь контакты только с членами нашего домашнего хозяйства. Очень важно, чтобы мы все выполняли свою роль и следовали советам правительства, чтобы поддержать наших героев в Национальной службе здравоохранения и спасения жизней».

Моуринью настаивает на том, что он придерживался дистанции, когда с Танги Ндомбеле и двумя другими игроками находился на тренировке. На одном из фото игроки «Шпор», Дэвинсон Санчес и Райан Сессеньон, были изображены бегущими вместе, не соблюдая требования двухметровой дистанции.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — The Guardian

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности