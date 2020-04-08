Моуриньо вместе с игроками Тоттенхэма нарушил карантин

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо нарушил условия карантина в Лондоне.
Как сообщает The Guardian, португальский специалист провел тренировку вместе с некоторыми игроками команды, при этом они не соблюдали меры безопасности во время карантина.
Отметим, что в Великобритании запрещено проводить групповые тренировки во время пандемии коронавируса.
Моуриньо провел тренировку с Танги Ндомбеле, Сержем Орье, Райаном Сессеньоном и Давинсоном Санчесом.
Ранее соощалось, что Моуриньо будет тренировать «Тоттенхэм» по видеосвязи.
Источник — The Guardian
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.