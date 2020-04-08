Моуриньо вместе с игроками Тоттенхэма нарушил карантин

Португалец устроил небольшую тренировку

  • 08.04.2020 07:43
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Моуриньо вместе с игроками Тоттенхэма нарушил карантин
© ФК Тоттенхэм. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо нарушил условия карантина в Лондоне.

Как сообщает The Guardian, португальский специалист провел тренировку вместе с некоторыми игроками команды, при этом они не соблюдали меры безопасности во время карантина.

Отметим, что в Великобритании запрещено проводить групповые тренировки во время пандемии коронавируса.

Моуриньо провел тренировку с Танги Ндомбеле, Сержем Орье, Райаном Сессеньоном и Давинсоном Санчесом.

Ранее соощалось, что Моуриньо будет тренировать «Тоттенхэм» по видеосвязи.

 

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Источник — The Guardian

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