Моуриньо будет тренировать Тоттенхэм по видеосвязи

Уже сегодня, 30 марта, «Тоттенхэм» планирует возобновить тренировки, несмотря на пандемию коронавируса.
Карантин не позволяет проводить занятия в обычном режиме, поэтому главный тренер «Шпор» Жозе Моуриньо будет тренировать команду удаленно, с помощью видеосвязи.
Сейчас лишь два игрока «Тоттенхэма» находятся за пределами Лондона. Стивен Бергвейн и Сон Хын Мин улетели к себе на родину – в Нидерланды и Южную Корею соотвественно.
Карантин в Великобритании будет действовать как минимум до 30 апреля.
Ранее Моуриньо принял участие в развозке продуктов для больных коронавирусом.
Источник — The Telegraph
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.