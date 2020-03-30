Моуриньо будет тренировать Тоттенхэм по видеосвязи

Тренировки возобновят сегодня

  • 30.03.2020 14:32
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Моуриньо будет тренировать Тоттенхэм по видеосвязи
© ФК Тоттенхэм. Жозе Моуриньо

Уже сегодня, 30 марта, «Тоттенхэм» планирует возобновить тренировки, несмотря на пандемию коронавируса.

Карантин не позволяет проводить занятия в обычном режиме, поэтому главный тренер «Шпор» Жозе Моуриньо будет тренировать команду удаленно, с помощью видеосвязи.

Сейчас лишь два игрока «Тоттенхэма» находятся за пределами Лондона. Стивен Бергвейн и Сон Хын Мин улетели к себе на родину – в Нидерланды и Южную Корею соотвественно.

Карантин в Великобритании будет действовать как минимум до 30 апреля.

Ранее Моуриньо принял участие в развозке продуктов для больных коронавирусом.

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Источник — The Telegraph

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