ВИДЕО. В самоизоляции. Юный футболист-вратарь пробивает сам себе по воротам

В Твиттере появилось забавное видео, как юный футболист-вратарь пробивает сам себе по воротам. Молодой ирландский мальчик не позволяет пандемии коронавируса помешать его вратарской подготовке, и видео его усилий стало вирусным.

Натан Фланаган – единственный в семье ребенок из Таллаха, пригорода Дублина, ему 11 лет, и он самоизолируется, чтобы помочь остановить распространение Covid-19.

Подпись к видео гласит: «Когда ты вратарь и единственный ребенок, в самоизоляции, пытаешься не прекращать свои тренировки – справляйся с этим сам! Впечатляюще. #coronavirus #StayHomeStaySafe»

When you’re a goalkeeper... and an only child... in self isolation... and trying to keep up with your training... 😂😂came up with this himself! I’m so impressed. #coronavirus #StayHomeStaySafe pic.twitter.com/FFzJ1LE3N1