IFAB будет тестировать новое правило по задержке времени вратарем

IFAB начнет тестирование нового футбольного правила, которое будет касаться задержки времени вратарем, в частности, когда мяч находится в его руках.

Ранее за такое нарушение назначался свободный удар, но теперь его хотят заменить на угловой или вбрасывание из-за боковой линии.

Это правило уже было испытано в чемпионате Мальты. Следующий этап тестирования планируется провести в молодежном чемпионате Италии до 20 лет. Если на Мальте за задержку времени более 8 секунд назначался угловой, то в Италии за аналогичное нарушение планируют назначать вбрасывание.

В случае успешного тестирования это правило постепенно внедрят в общий регламент.

«Во время тестирования правила на Мальте мы зафиксировали 796 случаев, когда вратари пытались задержать время, но ни один из них не превысил восьми секунд. Это показывает, что правило способствует сохранению динамики игры», — прокомментировал член правления IFAB Патрик Нельсон.