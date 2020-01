ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала защитника Реала Одриосолу

«Бавария» объявила о подписании защитника «Реала» Альваро Одриосолы. Пока испанский игрок переезжает в Германию на правах аренды до конца сезона.

24-летний игрок, закрывающий позицию справа в обороне, не входит в планы тренера Зинедина Зидана, проведя в нынешнем сезоне 4 матча Ла Лиги.

Пока нет информации, существует ли у мюнхенского гранда право выкупа футболиста.

Любопытно, что «Бавария», несмотря на статус гранда, регулярно берет игроков в аренды. Сейчас за команду выступает арендованный у «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

Ранее сообщалось, что «Баварии» интересен правый защитник «Шзхтера» Додо.

#FCBayern have signed @alvaroodriozola on loan until the end of the season ✍️#MiaSanMia pic.twitter.com/BDPRkTDLSi