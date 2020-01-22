ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала защитника Реала Одриосолу

«Бавария» объявила о подписании защитника «Реала» Альваро Одриосолы. Пока испанский игрок переезжает в Германию на правах аренды до конца сезона.
24-летний игрок, закрывающий позицию справа в обороне, не входит в планы тренера Зинедина Зидана, проведя в нынешнем сезоне 4 матча Ла Лиги.
Пока нет информации, существует ли у мюнхенского гранда право выкупа футболиста.
Любопытно, что «Бавария», несмотря на статус гранда, регулярно берет игроков в аренды. Сейчас за команду выступает арендованный у «Барселоны» Филиппе Коутиньо.
Ранее сообщалось, что «Баварии» интересен правый защитник «Шзхтера» Додо.
#FCBayern have signed @alvaroodriozola on loan until the end of the season ✍️#MiaSanMia pic.twitter.com/BDPRkTDLSi— FC Bayern English (@FCBayernEN) January 22, 2020
Источник — ФК Бавария
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