Goal.com: Баварии нужен защитник Шахтера Додо

По информации Goal.com, «Бавария» обратилась в «Шахтер» по поводу правого защитника Додо, который в нынешнем сезоне сумел стать основным на своей позиции в команде.
Якобы мюнхенский клуб готов дать за футболиста 25-30 миллионов евро.
21-летний Додо в нынешнем сезоне УПЛ провел 11 матчей и забил 1 гол. Плюс 5 матчей в Лиге чемпионов, где забил 1 мяч. Недавно игрока вызывали в Олимпийскую сборную Бразилии U-23.
Отметим, что ранее были слухи об интересе «Баварии» к другому игроку Шахтера - Тете. Но они оказались ложными.
В 2015 году оба клуба уже провернули большой трансфер, когда мюнхенцы приобрели Дугласа Косту.
Контракт Додо истекает в 2022 году.
Источник — Goal.com
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