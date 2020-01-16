Goal.com: Баварии нужен защитник Шахтера Додо

По информации Goal.com, «Бавария» обратилась в «Шахтер» по поводу правого защитника Додо, который в нынешнем сезоне сумел стать основным на своей позиции в команде.

Якобы мюнхенский клуб готов дать за футболиста 25-30 миллионов евро.

21-летний Додо в нынешнем сезоне УПЛ провел 11 матчей и забил 1 гол. Плюс 5 матчей в Лиге чемпионов, где забил 1 мяч. Недавно игрока вызывали в Олимпийскую сборную Бразилии U-23.

Отметим, что ранее были слухи об интересе «Баварии» к другому игроку Шахтера - Тете. Но они оказались ложными.

В 2015 году оба клуба уже провернули большой трансфер, когда мюнхенцы приобрели Дугласа Косту.

Контракт Додо истекает в 2022 году.