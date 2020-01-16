Goal.com: Баварии нужен защитник Шахтера Додо

Якобы клубы даже начали переговоры

  • 16.01.2020 09:05
  • 1507 просмотров
  • 6 комментариев
Goal.com: Баварии нужен защитник Шахтера Додо
© shakhtar.com

По информации Goal.com, «Бавария» обратилась в «Шахтер» по поводу правого защитника Додо, который в нынешнем сезоне сумел стать основным на своей позиции в команде.

Якобы мюнхенский клуб готов дать за футболиста 25-30 миллионов евро.

21-летний Додо в нынешнем сезоне УПЛ провел 11 матчей и забил 1 гол. Плюс 5 матчей в Лиге чемпионов, где забил 1 мяч. Недавно игрока вызывали в Олимпийскую сборную Бразилии U-23.

Отметим, что ранее были слухи об интересе «Баварии» к другому игроку Шахтера - Тете. Но они оказались ложными.

В 2015 году оба клуба уже провернули большой трансфер, когда мюнхенцы приобрели Дугласа Косту.

Контракт Додо истекает в 2022 году.

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Источник — Goal.com

(5 голосов)

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Комментарии
    Юрий Тютюшев
    Юрий Тютюшев, 16.01.2020 09:47
    -1
    Юрий Тютюшев, 16.01.2020 09:46
    Они пускай кто им нужен))) Додо или Тете ))) Лоло или Пепе))))
    Пускай они определяться кто им нужен)))) Додо или Тете) Лоло или Пепе)))))
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    Юрий Тютюшев, 16.01.2020 09:46
    0
    Они пускай кто им нужен))) Додо или Тете ))) Лоло или Пепе))))
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 16.01.2020 09:31
    0
    Очередная дешёвая утка
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 16.01.2020 09:23
    +3
    Ну тут хотя бы источник авторитетный!
    Ссылка
    Kangoo Dingoo
    Kangoo Dingoo, 16.01.2020 09:20
    +1
    Ключове слово "Якоби"
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 16.01.2020 09:19
    +1
    а купили за 2
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 16.01.2020 09:23
    +3
    Ну тут хотя бы источник авторитетный!
    Ссылка
    Kangoo Dingoo
    Kangoo Dingoo, 16.01.2020 09:20
    +1
    Ключове слово "Якоби"
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 16.01.2020 09:19
    +1
    а купили за 2
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    Юрий Тютюшев, 16.01.2020 09:46
    0
    Они пускай кто им нужен))) Додо или Тете ))) Лоло или Пепе))))
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 16.01.2020 09:31
    0
    Очередная дешёвая утка
    Ссылка
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