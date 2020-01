Впервые в истории итальянский Лацио одержал 10 побед подряд

Таким образом, римский клуб установил рекорд, впервые выиграв 10 матчей подряд в Серии А. До этого лациале выигрывали 9 последовательных матчей в сезоне 1998/99.

🔟 - @OfficialSSLazio win 10 consecutive Serie A matches for the first time ever. They won 9 successive matches in 1998/99. #LazioNapoli