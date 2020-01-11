Впервые в истории итальянский Лацио одержал 10 побед подряд

До этого римляне выигрывали 9 последовательных матчей в сезоне 1998/99

  • 11.01.2020 23:55
  • 643 просмотра
  • 3 комментария
Впервые в истории итальянский Лацио одержал 10 побед подряд
© Twitter
В матче 19-го тура итальянской Серии A «Лацио» дома переиграл «Наполи» со счетом 1:0.
 
Таким образом, римский клуб установил рекорд, впервые выиграв 10 матчей подряд в Серии А. До этого лациале выигрывали 9 последовательных матчей в сезоне 1998/99.
 
Напомним, единственный гол в матче на 82-й минуте забил Чиро Иммобиле, обокрав голкипера соперника. Это его 20-й гол в сезоне.
 
Римский клуб в турнирной таблице Серии A удерживают третью позицию и приближается к лидерам. «Интер» имеет 46 очков, у «Ювентуса» 45 пунктов, а «Лацио» набрал 42 балла.  
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    scouser
    scouser, 12.01.2020 00:45
    +1
    пора прервать гегемонию Ювентуса и лучше пусть это сделает Лацио, чем Интер
    forza Milan
    Ссылка
    Manticora
    Manticora, 12.01.2020 00:39
    +1
    Или Юве или Лацио!! Интер Дно!!
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 12.01.2020 00:00
    +2
    Идут за чемпионством я надеюсь.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 12.01.2020 00:00
    +2
    Идут за чемпионством я надеюсь.
    Ссылка
    scouser
    scouser, 12.01.2020 00:45
    +1
    пора прервать гегемонию Ювентуса и лучше пусть это сделает Лацио, чем Интер
    forza Milan
    Ссылка
    Manticora
    Manticora, 12.01.2020 00:39
    +1
    Или Юве или Лацио!! Интер Дно!!
    Ссылка
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