Впервые в истории итальянский Лацио одержал 10 побед подряд

В матче 19-го тура итальянской Серии A «Лацио» дома переиграл «Наполи» со счетом 1:0.
Таким образом, римский клуб установил рекорд, впервые выиграв 10 матчей подряд в Серии А. До этого лациале выигрывали 9 последовательных матчей в сезоне 1998/99.
Напомним, единственный гол в матче на 82-й минуте забил Чиро Иммобиле, обокрав голкипера соперника. Это его 20-й гол в сезоне.
Римский клуб в турнирной таблице Серии A удерживают третью позицию и приближается к лидерам. «Интер» имеет 46 очков, у «Ювентуса» 45 пунктов, а «Лацио» набрал 42 балла.
🔟 - @OfficialSSLazio win 10 consecutive Serie A matches for the first time ever. They won 9 successive matches in 1998/99. #LazioNapoli— Gracenote Live (@GracenoteLive) January 11, 2020
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Источник — Sport.ua
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